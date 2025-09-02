حوالدار فلک ناز: معرکۂ حق میں بہادری اور قربانی کی روشن مثال

 معرکۂ حق کے ہیروز نے اپنی بے مثال قربانی اور شجاعت سے ایک نئی اور روشن تاریخ رقم کی

ویب ڈیسک September 02, 2025
حوالدار فلک ناز  معرکۂ حق میں بہادری اور قربانی کی روشن مثال ہیں جب کہ معرکۂ حق کے ہیروز نے اپنی بے مثال قربانی اور شجاعت سے ایک نئی اور روشن تاریخ رقم کی۔

معرکۂ حق میں شجاعت و بہادری کی عظیم مثال قائم کرنے والے پاک فوج کے جانباز سپوتوں کو اعزازات سے نوازا گیا، پاک فوج کے شیر دل جوان  حوالدار  فلک ناز کو ان کی شجاعت  کے اعتراف میں  تمغۂ بسالت سے نوازا گیا۔

حوالدار  فلک ناز (تمغہ بسالت)نے  معرکۂ حق کی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا 10 مئی کو  جب بزدل   دشمن نے حملہ کیا تو  میں امین پوسٹ کا سیٹ کمانڈر تھا، حوالدار  فلک ناز نے کہا کہ مجھے آرڈر ملا کہ اپنی سیٹ ٹیم کے ساتھ امین پوسٹ پہنچ کر دشمن کے فزیکل ریڈ کو ناکام بنایا جائے، اسی دوران راستے میں دشمن کا مارٹر گولہ ہمارے قریب گرا، جس کے نتیجے میں میرا ہاتھ  زخمی ہوا۔

حوالدار  فلک ناز نے کہا کہ زخم کے باوجود ہم امین پوسٹ پہنچے اور دشمن کے فزیکل ریڈ کو ناکام بنا دیا، میں اپنی پاکستانی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہمارے حوصلے بلند اور غیرمتزلزل رہیں گے، ہم پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔

حوالدار  فلک ناز کا کہنا تھا کہ پاک فوج سیسہ پلائی دیوار بن کر دشمن کے سامنے ثابت قدم
 رہی، معرکۂ حق میں دشمن کے سامنے ثابت قدم رہنے والے سپاہی قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں ، جنہیں قوم سلام پیش کرتی ہے۔

 
