وفاقی حکومت نے ملک بھر میں عام تعطیل کا نوٹی فکیشن جاری کردیا جس کے تحت تمام سرکاری اور نجی ادارے اور دفاتر بند رہیں گے۔
حکومت کی جانب سے 6 ستمبر بروز ہفتے کو عید میلاد النبی ﷺ کی مناسبت سے چھٹی کا نوٹی فکیشن جاری کیا گیا ہے جس کا اطلاق ملک بھر کے تمام سرکاری و نجی اداروں پر ہوگا۔
عید میلاد النبیﷺ کے موقع پر عام تعطیل کا نوٹیفکیشن کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔
کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق وزیرِاعظم کی منظوری سے 6 ستمبر 2025 بروز ہفتہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبیﷺ کے پْرمسرت موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔