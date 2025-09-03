نسلہ ٹاور اراضی نیلامی میں اضافی متنازع زمین کو بھی شامل کرنے کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد

جمعرات کو زمین کی نیلامی کا عمل شروع ہوگا، سندھ ہائی کورٹ نے درخواستگزار کو 20 ہزار روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیدیا

ویب ڈیسک September 03, 2025
facebook whatsup

سندھ ہائی کورٹ نے نسلہ ٹاور کے الاٹی کی نیلامی میں اضافی متنازع اراضی کو بھی شامل کرنے کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کردی، جمعرات کو زمین کی نیلامی کا عمل شروع ہوگا۔

ہائیکورٹ میں نسلہ ٹاور کے الاٹی کی نیلامی میں اضافی متنازع اراضی کو بھی شامل کرنے کی درخواست کی سماعت ہوئی۔

درخواستگزار کے وکیل نے مؤقف دیا کہ آفیشل اسائنی کی جانب سے نسلہ ٹاور کی نیلامی کے لئے اشتہار جاری کیا گیا ہے۔

نسلہ ٹاور میں بلڈر کی جانب سے 357 مربع گز اضافی اراضی حاصل کی گئی تھی۔ نسلہ ٹاور کی اضافی اراضی کو نیلامی میں شامل نہیں کیا گیا۔

نسلہ ٹاور کے الاٹیز کو اراضی کی نیلامی کے ذریعے رقم ادا کی جائے گی، اضافی اراضی کو نیلامی میں شامل کرنے سے الاٹیز کو دعوے کے مطابق ادائیگی ممکن ہے۔

آفیشل اسائنی نے بتایا کہ نسلہ ٹاور کی مارکیٹ ویلیو  1 ارب 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ نسلہ ٹاور کی اراضی کی نیلامی کا عمل کا 81 کروڑ 12 لاکھ روپے سے شروع ہوگا۔ نسلہ ٹاور کی نیلامی 4 ستمبر کو کی جائے گی۔

اس موقع پر اعتراض کا مقصد نیلامی کو روکنا ہے، عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ نے اضافی اراضی پر تجاوزات کی بنیاد نسلہ ٹاور کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا۔

سپریم کورٹ نے 780 مربع گز کی اراضی کو نیلام کرکے الاٹیز میں تقسیم کا حکم دیا تھا۔ اراضی کی نیلامی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہورہی ہے۔ نیلامی میں اضافی اراضی کی شمولیت سپریم کورٹ کے احکامات میں ترمیم کے مترادف ہوگی۔

عدالت نے درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کردی، جمعرات کو زمین کی نیلامی کا عمل شروع ہوگا۔ عدالت نے درخواستگزار کو 20 ہزار روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیدیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

حکومت کا بیوروکریٹس کو عالمی معیار کی تربیت دینے کا فیصلہ

Express News

سندھ میں سیلاب کا خطرہ، آصفہ بھٹو کی متاثرین کی بروقت مدد کی ہدایت

Express News

پاکستان میں سیلاب کے باوجود افغانستان کے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے، حافظ نعیم

Express News

خیبرپختونخوا حکومت کے سرکاری تعلیمی اداروں کی نجکاری کے فیصلے پر بلدیاتی نمائندے میدان میں آگئے

Express News

ترک فضائیہ کے کمانڈر کا ائیر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، ایئر چیف سے ملاقات

Express News

کراچی: گھریلو تنازع پر ملزم نے منگیتر کو کلہاڑی سے قتل کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو