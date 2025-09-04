بیجنگ: فن لینڈ کے صدر ایلکس اسٹب نے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کانفرنس کو مغربی اتحاد کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ چین میں ہونے والا یہ اجتماع مغرب کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔
اپنے بیان میں فن لینڈ کے صدر نے امریکا اور یورپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مغربی ممالک نے جنوبی دنیا کے ساتھ زیادہ عزت دار اور پُروقار تعلقات نہ اپنائے تو وہ یہ عالمی مقابلہ ہار سکتے ہیں۔
یاد رہے کہ چین میں 31 اگست سے شروع ہونے والی دو روزہ ایس سی او کانفرنس میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن، ترک صدر رجب طیب اردوان، وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سمیت 20 ممالک کے رہنما شریک ہوئے۔
ایس سی او کانفرنس کے فوراً بعد چین نے جاپان پر فتح کی یاد میں تیانمن اسکوائر پر ایک تاریخی پریڈ کا انعقاد کیا، جس میں وزیراعظم شہباز شریف، صدر پیوٹن، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور ایرانی صدر سمیت کئی سربراہان نے شرکت کی۔ پریڈ میں 45 فارمیشنز کے دستوں نے مارچ کیا اور جدید ہتھیاروں کی شاندار نمائش کی گئی۔