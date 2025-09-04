انسانی اسمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کو توڑنے کیلئے بڑا فیصلہ

انسانی اسمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کو توڑنے کیلئے بیرون ملک ایف آئی اے امیگریشن ونگ کے لنک دفاتر کھولنے کا اہم فیصلہ کرلیا گیا۔
ذرائع نے کہا کہ 6 ممالک میں ایف آئی اے امیگریشن ونگ کے لنک دفاتر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یورپ کے 3 ممالک میں ایف آئی اے امیگریشن ونگ کے لنک دفاتر بنیں گے۔
ذرائع کے مطابق برطانیہ، اسپین اور اٹلی میں ایف آئی اے کے نئے لنک دفاتر قائم کئے جائیں گے، ترکیہ، ملائیشیا اور متحدہ عرب امارات میں بھی ایک ایک دفتر کھولاجائے گا۔
ذرائع ایف آئی اے نے کہا کہ پاکستان میں انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک ان ممالک سے چلائے جاتے ہیں، فیصلہ ان ممالک میں انسانی اسمگلروں کے مضبوط نیٹ ورک کی وجہ سے کیا گیا۔
ذرائع نے بتایا کہ انسانی اسمگلنگ کے حالیہ واقعات کی تفتیش میں بین الاقوامی نیٹ ورکس کا انکشاف ہوا تھا، سی پیک فیز ٹو کے دوران غیرملکی تاجروں اور سیاحوں کی آمد میں اضافہ متوقع ہے۔
ذرائع کے مطابق ایف آئی اے لنک آفیسز غیرملکی تاجروں اور سیاحوں کو بھی سہولت فراہم کریں گے۔
ایف آئی اے نے کہا کہ غیرقانونی نقل مکانی روکنے اور مسافروں کی بہتر خدمت کیلئے دفاتر قائم کئے جائیں گے۔