انسانی اسمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کو توڑنے کیلئے بڑا فیصلہ

انسانی اسمگلنگ کے حالیہ واقعات کی تفتیش میں بین الاقوامی نیٹ ورکس کے انکشاف کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا

ویب ڈیسک September 04, 2025
انسانی اسمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کو توڑنے کیلئے بیرون ملک ایف آئی اے امیگریشن ونگ کے لنک دفاتر کھولنے کا اہم فیصلہ کرلیا گیا۔

ذرائع نے کہا کہ 6 ممالک میں ایف آئی اے امیگریشن ونگ کے لنک دفاتر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یورپ کے 3 ممالک میں ایف آئی اے امیگریشن ونگ کے لنک دفاتر بنیں گے۔

ذرائع کے مطابق برطانیہ، اسپین اور اٹلی میں ایف آئی اے کے نئے لنک دفاتر قائم کئے جائیں گے، ترکیہ، ملائیشیا اور متحدہ عرب امارات میں بھی ایک ایک دفتر کھولاجائے گا۔

ذرائع ایف آئی اے نے کہا کہ پاکستان میں انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک ان ممالک سے چلائے جاتے ہیں، فیصلہ ان ممالک میں انسانی اسمگلروں کے مضبوط نیٹ ورک کی وجہ سے کیا گیا۔

ذرائع نے بتایا کہ انسانی اسمگلنگ کے حالیہ واقعات کی تفتیش میں بین الاقوامی نیٹ ورکس کا انکشاف ہوا تھا، سی پیک فیز ٹو کے دوران غیرملکی تاجروں اور سیاحوں کی آمد میں اضافہ متوقع ہے۔

ذرائع کے مطابق ایف آئی اے لنک آفیسز غیرملکی تاجروں اور سیاحوں کو بھی سہولت فراہم کریں گے۔

ایف آئی اے نے کہا کہ غیرقانونی نقل مکانی روکنے اور مسافروں کی بہتر خدمت کیلئے دفاتر قائم کئے جائیں گے۔
