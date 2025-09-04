انسٹاگرام کا آئی پیڈ صارفین کیلئے بڑا اقدام

فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام نے آئی پیڈ صارفین کے لیے ایپ ورژن متعارف کرا دیا

ویب ڈیسک September 04, 2025
facebook whatsup

فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام نے آئی پیڈ صارفین کے لیے ایپ ورژن متعارف کرا دیا۔

کمپنی کے مطابق لوگ اس ورژن کا کافی عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے۔ اس لیے کمپنی نے اس تجربے کو ڈیزائن کرنے کے لیے وقت لیا جو بڑی اسکرین پر انسٹاگرام کے پسندیدہ حصوں کو آپٹیمائز کرتا ہے۔

آئی پیڈ میں انسٹاگرام کو آئی فون کے مقابلے میں مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ آئی فون سے مختلف آسپیکٹ ریشو ہونے کی وجہ سے آئی پیڈ میں یہ ایپ فیڈ کے بجائے سیدھا ریلز میں لے کر جاتی ہے۔

تاہم، اسٹوریز اسکرین پر اوپر کی جانب اور میسجنگ صرف ایک ٹیپ کی دوری پر موجود ہیں۔

اس ورژن میں ایک نیا ’فالوئنگ‘ ٹیب بھی ہے جس میں تین آپشنز ہیں۔ پہلا آل (وہ اکاؤنٹس جن کو صارف فالو کرتا ہے اس کی جانب سے تجویز کردہ پوسٹس اور ریلز)، فرینڈز (ایسے اکاؤنٹس کی جانب سے تجویز ہونے والی پوسٹس اور ریلز جن کو صارف فالو کرتا ہوں وہ صارف کو فالو کرتے ہوں) اور لیٹسٹ (فالو کیے جانے والے اکاؤنس کی وقت کے حساب سے ترتیب وار پوسٹس وار ریلز، جس میں تازہ ترین پوسٹ سب سے اوپر ہوگی) شامل ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

انسٹاگرام کا آئی پیڈ صارفین کیلئے بڑا اقدام

Express News

ڈاکٹر عابد رضا پاکستان کے ٹاپ 10 ماحولیاتی سائنس دانوں میں شامل

Express News

گواٹیمالا میں مایان تہذیب کا گمشدہ شہر دریافت

Express News

پاکستان میں چاند گرہن کب ہوگا، محکمہ موسمیات نے اعلان کردیا

Express News

کھیلوں کی غیرقانونی اسٹریمنگ کرنیوالا پائیریسی نیٹورک بند

Express News

فِن لینڈ میں دنیا کی سب سے بڑی سینڈ بیٹری نصب کردی گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو