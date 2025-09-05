کراچی، جشنِ عید میلاد النبیؐ، شہر بھر میں جلوسوں کا روح پرور سلسلہ جاری

 شرکاء درود و سلام پڑھتے اور نعتیں سناتے ہوئے اپنے محبوب ﷺ سے عقیدت کا اظہار کرتے رہے

ویب ڈیسک September 05, 2025
کراچی:

شہرِ قائد میں جشنِ عید میلاد النبیؐ کے سلسلے میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔

مختلف علاقوں سے نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جلوس نکالے جا رہے ہیں، جن میں ہر عمر کے افراد بڑی تعداد میں شریک ہیں۔

گلبہار نمبر 1 میں واقع مدرسہ حبیبیہ سے ربیع الاول کا مرکزی جلوس برآمد ہوا، جس میں بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔

 شرکاء درود و سلام پڑھتے اور نعتیں سناتے ہوئے اپنے محبوب ﷺ سے عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔

جلوس میں برقی قمقوں سے سجی بگیاں، گاڑیاں اور دیگر رنگ برنگی روشنیاں عوام کی توجہ کا مرکز بنیں۔

مختلف گاڑیوں کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جنہوں نے جلوس کو ایک دیدہ زیب منظر میں بدل دیا۔

جلوس کے باعث لسبیلہ سے رضویہ جانے والی سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ آمد و رفت میں خلل کم سے کم ہو۔
