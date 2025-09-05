قدیم زمانوں میں انسانی بیماریوں سے متعلق عجیب و غریب تصورات

مغربی دنیا میں طاعون اور دیگر وبائیں اکثر “خدا کی سزا” یا “گناہوں کی وجہ” سمجھی جاتی رہی ہیں

ویب ڈیسک September 05, 2025
facebook whatsup

قدیم زمانوں میں طبّی علم اور سائنس آج کی طرح ترقی یافتہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے جب کسی کو بیماری ہوتی، تو لوگ اسے خداؤں یا الٰہی طاقتوں کی ناراضگی کا نتیجہ سمجھتے تھے۔

یہ خیال تقریباً ہر قدیم تہذیب میں پایا جاتا تھا جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

1. میسوپوٹیمیا اور عراق

ان خطوں یہ عقیدہ تھا کہ بیماری انسان کے گناہوں یا کسی بدروح کے اثر کی وجہ سے آتی ہے۔علاج کے لیے پجاری تعویذ، دعائیں اور جادوئی عمل کرتے تھے۔

2. قدیم مصر

مصری لوگ بیماری کو خداؤں کی ناراضگی یا “شیطانی روحوں” کا حملہ مانتے تھے۔ علاج میں دعائیں، جادوئی منتر اور ساتھ ہی جڑی بوٹیوں کا استعمال شامل ہوتا تھا۔

3. یونان

شروع میں یونانی بھی بیماری کو خداؤں کی ناراضگی سمجھتے تھے، مثلاً ان بیماریوں کو اپالو خدا یا اسکلپیئس (صحت کے دیوتا) سے منسلک کرتے تھے۔ لیکن بعد میں بقراط نے پہلی بار کہا کہ بیماریوں کی وجہ فطری عناصر اور جسمانی توازن میں بگاڑ ہے، نہ کہ خداؤں کا غصہ۔

4. برصغیر (ہند)

ویدک زمانے میں بیماری کو بداعمالی یا دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی کا نتیجہ مانا جاتا تھا۔ علاج میں منتر اور قربانی اہم کردار ادا کرتے تھے۔

5. یورپ – قرونِ وسطیٰ

مغربی دنیا میں طاعون اور دیگر وبائیں اکثر “خدا کی سزا” یا “گناہوں کی وجہ” سمجھی جاتی رہی ہیں۔ اسی لیے توبہ، دعا، اور گناہوں سے پاکیزگی کو علاج کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے سائنس اور طب آگے بڑھی، خاص طور پر جراثیم کے نظریے کے بعد، تو یہ سمجھ آیا کہ بیماری کی اصل وجہ بیکٹیریا، وائرس، صفائی کی کمی، خوراک اور ماحول ہوتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

سمندر میں ڈوبا قدیم مصری شہر دریافت، مجسمے برآمد

Express News

سموسے نہ لانے پر بیوی نے شوہر کی دُرگت بنا ڈالی

Express News

52 گھنٹوں تک کِک بال کھیلنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ

Express News

پالتو طوطے نے کم وقت میں رنگوں کی شناخت سے ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

ہمالیہ پہاڑوں کو ٹھوس تختے نے سہارا دے رکھا ہے، نیا سائنسی انکشاف

Express News

کچھ لوگوں کو مچھر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کیوں کاٹتے ہیں؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو