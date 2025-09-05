مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

کپل شرما شو کے مقبول کامیڈین کے پروگرام چھوڑنے کی افواہوں نے شائقین کو حیران کردیا

ویب ڈیسک September 05, 2025
facebook whatsup

کپل شرما شو کے مقبول کامیڈین کیکو شردھا کے پروگرام چھوڑنے کی افواہوں نے شائقین کو حیران کردیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب سوشل میڈیا پر ان کے اور کرشنا ابھیشیک کے درمیان جھگڑے کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہوئی۔

پاپارازی وائرل بھایانی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر دعویٰ کیا تھا کہ کیکو شردھا نے پروگرام چھوڑ دیا ہے۔ ان کے مطابق حالیہ جھگڑے کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا۔ تاہم اس حوالے سے پروگرام کی جج ارچنا پورن سنگھ نے سچائی بیان کرتے ہوئے افواہوں کی سختی سے تردید کی ہے۔

ارچنا نے کہا ’’ہہ بالکل جھوٹ ہے۔ کیکو شو نہیں چھوڑ رہے، آپ انہیں آنے والی اقساط میں بھی دیکھیں گے۔ انہوں نے شو کے کچھ حصے کی ریکارڈنگ مکمل کر لی ہے اور اب وہ اپنا اگلا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کیکو ابھی بھی ’دی گریٹ انڈین کپل شو‘ کا حصہ ہیں۔‘‘

وائرل بھایانی نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کیکو شردھا کو ایک نئے رئیلٹی شو ’رائز اینڈ فال‘ کےلیے سائن کیا گیا ہے، جو ایمیزون ایم ایکس پلیئر پر نشر ہوگا، جبکہ کپل کا شو نیٹ فلکس پر دکھایا جاتا ہے۔ یہ شو اشنیئر گروور کی میزبانی میں پیش کیا جائے گا۔

دوسری جانب سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں کیکو اور کرشنا کے درمیان لفظی تکرار دکھائی گئی، جس میں دونوں ایک دوسرے کو وضاحتیں دیتے نظر آئے۔ تاہم دونوں فنکاروں نے سرعام اس جھگڑے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔

کیکو شردھا کے شو چھوڑنے کی خبر محض افواہ ہے، جسے ارچنا پورن سنگھ نے صاف الفاظ میں رد کر دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

سونا اسمگلنگ کیس؛ معروف بھارتی اداکارہ پر سوا تین ارب روپے سے زائد جرمانہ

Express News

اداکارہ کو دو بار زیادتی کا نشانہ بنانے پر فرانسیسی سپراسٹار کا ٹرائل شروع

Express News

امیتابھ کو مہنگی ترین گاڑی تحفے میں دینے پر ہدایتکار کی والدہ نے بیٹے کیساتھ کیا سلوک کیا؟

Express News

غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے والے 5 ٹک ٹاکرز گرفتار

Express News

معروف کامیڈین نے کپل شرما کامیڈی شو چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا

Express News

’کیٹامائن کوئین‘ نے ہالی ووڈ کے معروف اداکار کے قتل کا اعترافِ جرم کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو