خیبرپختونخوا کے 9 جوڈیشل افسران نوکری سے برخاست

چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جوڈیشل افسران کو شو کاز جاری کرتے ہوئے صفائی کا موقع دیا

یاسر علی September 05, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
پشاور:

پشاور ہائی کورٹ نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پرایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، سینئر سول ججز سمیت 9 جوڈیشل افسران کو برخاست کردیا۔

پشاور ہائی کورٹ کے اعلامیے کے مطابق ہائی کورٹ نے ججوں کے خلاف ضابط اخلاق کی خلاف ورزی پر انکوائری شروع کی تھی اور نوکری سے برخاست ہونے والوں میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، سینئر سول ججز اور سول ججز شامل ہیں۔

اس حوالے سے کہا گیا کہ انکوائری میں ججوں کے خلاف جرم ثابت ہوا اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ججوں کو شو کاز جاری کرتے ہوئے صفائی کا موقع دیا۔

پشاور ہائی کورٹ کے مطابق ججز اپنی صفائی ثابت کرنے میں ناکام ہوئے، جس پر چیف جسٹس نے 9 ججوں کو نوکری سے برخاست کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

 Sep 06, 2025 02:26 PM |
یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

 Sep 06, 2025 10:43 AM |
رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

 Sep 06, 2025 09:31 AM |

رائے

دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |
بیادِ غضنفر

بیادِ غضنفر

Sep 06, 2025 01:08 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کا جشن عیدمیلادالنبی ﷺ کے موقع پر پیغام

Express News

سیلابی پانی کے اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں، شرجیل میمن

Express News

مودی سرکار باز نہ آئی؛ بھارت کا ایک اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

محکمہ موسمیات کی اتوار کو کراچی میں بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ

Express News

کراچی میں دندناتے ہوئے ڈمپر نے ایک اور شہری کی جان لے لی، دوسرا زخمی

Express News

نبی آخری الزماں حضرت محمدﷺ کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو