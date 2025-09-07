یو ایس اوپن: دفاعی چیمپئن آرینا سبالینکا نے چوتھا گرینڈ سلیم ٹائٹل جیت لیا

یو ایس اوپن ویمنز سنگلز کی دفاعی چیمپئن آرینا سبالینکا نے اپنے کیریئر کا چوتھا گرینڈ سلیم ٹائٹل جیت لیا۔
عالمی نمبر ایک آرینا سبالینکا نے امریکہ کی امانڈا اینی سیمووا کو شکست دے کر اپنے ٹائٹل کا کامیاب دفاع کیا۔
بیلاروسی اسٹار رواں سال پہلا گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے کے بعد جذبات سے مغلوب ہو کر آنکھوں میں نمی لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔
اس سے قبل انہیں دو گرینڈ سلیم فائنلز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
آخری مرتبہ سرینا ولیمز کی جانب سے یہ کارنامہ انجام دیے جانے کے بعد آرینا سبالینکا وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے یو ایس اوپن ویمنز سنگلز ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا۔
یہ آرینا سبالینکا کا چوتھا گرینڈ سلیم ٹائٹل ہے۔ اس سے قبل وہ 2023 اور 2024 میں آسٹریلین اوپن اور 2024 میں ہی یو ایس اوپن ٹائٹل جیت چکی ہیں۔