رونالڈو نے میسی کو پیچھے چھوڑ دیا، ورلڈ ریکارڈ سے 2گول کی دوری پر

رونالڈو نے آرمینیا کے خلاف میچ میں دو گول اسکور کرکے اپنی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔

اسپورٹس ڈیسک September 07, 2025
پرتگال کے اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے ارجنٹینا کے لیونل میسی کو پیچھے چھوڑ دیا۔

تفصیلات کے مطابق پرتگال نے فیفا ورلڈکپ 2026 کوالیفائر کے اپنے پہلے میچ میں آرمینیا کو 0-5 سے شکست دی۔

کرسٹینانو رونالڈو نے میچ میں دو گول اسکور کرکے نہ صرف اپنی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اپنے حریف میسی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔

فیفا ورلڈکپ کوالیفائر میں رونالڈو کے گولز کی تعداد 37 ہوگئی جبکہ میسی نے 36 گول اسکور کر رکھے ہیں۔

رونالڈو ورلڈکپ کوالیفائر میں 39 گول کرنے والے کارلوس روئز کے ورلڈ ریکارڈ سے صرف دو گول کی دوری پر ہیں۔

 
گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 07, 2025 12:54 PM |
ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

 Sep 07, 2025 12:18 PM |
نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

 Sep 07, 2025 11:31 AM |

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

 Sep 07, 2025 12:55 AM |
دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |

