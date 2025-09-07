ممبئی کو دھماکوں سے اُڑانے کی افواہ، بھارتی پولیس نے حقیقت بے نقاب کر دی

بھارتی پولیس نے ملزم اشون کمار کو گرفتار کر کے اس کا موبائل فون اور سم کارڈ ضبط کر لیا

ویب ڈیسک September 07, 2025
بھارت میں پاکستان سے دہشت گردوں کے داخل ہونے اور ممبئی میں بڑے دھماکوں کی جھوٹی افواہ نے عوام کو خوفزدہ کر دیا۔ 

بھارتی میڈیا کے مطابق 5 ستمبر کو ممبئی پولیس کو واٹس ایپ پر ایک پیغام موصول ہوا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ’’لشکر جہادی‘‘ نامی ایک فرضی تنظیم کے 14 دہشت گرد شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔

دھمکی آمیز پیغام میں کہا گیا کہ دہشت گرد 34 گاڑیوں میں 400 کلو آر ڈی ایکس رکھ کر ممبئی کو دھماکوں سے اڑانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس سے ایک کروڑ لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔

تحقیقات کے بعد یہ دھمکی جھوٹی ثابت ہوئی اور معلوم ہوا کہ یہ سب ایک ذاتی جھگڑے کا نتیجہ تھا۔ 

پولیس کے مطابق بہار کے رہائشی اشون کمار سپرا نے اپنے پرانے دوست فیروز کو پھنسانے کے لیے یہ جھوٹا پیغام بھیجا تھا۔ فیروز نے 2023 میں اشون کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا جس پر وہ تین ماہ جیل میں بھی رہا۔

بھارتی پولیس نے ملزم اشون کمار کو گرفتار کر کے اس کا موبائل فون اور سم کارڈ ضبط کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق یہ واقعہ ایک سنگین مذاق تھا جس نے پورے شہر میں خوف کی فضا پیدا کر دی۔


 
مقبول خبریں

