اورنگی ٹاؤن میں مسجد کمیٹی کے صدر پر فائرنگ کا مقدمہ درج

واقعے میں کمیٹی کے صدر شدید زخمی جبکہ انکا بیٹا جاں بحق ہوگیا تھا

اسٹاف رپورٹر September 07, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

اورنگی ٹاؤن سیکٹر بارہ ایل میں مسجد کے باہر فائرنگ سے مسجد کمیٹی کے صدر کے زخمی اور بیٹے کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا مقدمہ زخمی مفیظ الرحمٰن کی مدعیت میں قتل اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت پاکستان بازار تھانے میں درج کرلیا گیا۔

مدعی مقدمہ کے مطابق بیٹا اور میں مسجد کولر روم کی صفائی کے لئے گئے تو وہاں موجود محمد عالم اورمحمد نور نے کولر روم پرتالا لگادیا۔

مدعی کے مطابق میں نے کہا کولر روم تالا کھولواور چابی دو ہمیں صفائی کرنی ہے تو وہاں موجود محمد زکر اور محمد عمر گالم گلوچ کرنے لگے میں نے منع کیا تو محمد زکریا نے عمر سے کہا کہ انہیں جان سے مار دو جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔

محمد عمر نے پستول سے نکال کر جان سے مارنے کی نیت سے ہم پرسیدھی فائرنگ کرنا شروع کردی، بیٹے مجیب الرحمن کو پیٹ اورمجھے ٹانگ پر گولی لگی، میرا بیٹھا موقع پر جاں بحق ہو گیا اور میں شدید زخمی ہو گیا۔

پولیس نے فائرنگ میں ملوث ملزم عمر کو گرفتار کرکے اسلحہ اور گولیاں برآمد کرلیں، پولیس کے مطابق مقتول اور ملزم آپس میں رشتے دار بھی ہیں، واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، خواجہ اجمیر نگری میں کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان جاں بحق

Express News

کراچی کے علاقے کلفٹن میں اوگرا کے ڈائریکٹر کو لوٹ لیا گیا

Express News

کراچی میں کمسن طالبہ سے زیادتی کرنے والا سوئپر گرفتار

Express News

کراچی میں پولیس مقابلہ، نوحہ خواں کے قتل میں ملوث ملزم سمیت دو گرفتار

Express News

کراچی؛ کیش وین سے 2کروڑ سے زائد رقم چھینے جانے کا واقعہ، ویڈیو سامنے آگئی

Express News

اورنگی ٹاؤن میں مسجد کمیٹی کے صدر پر فائرنگ کا مقدمہ درج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو