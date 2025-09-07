کراچی؛ کیش وین سے 2کروڑ سے زائد رقم چھینے جانے کا واقعہ، ویڈیو سامنے آگئی

مسلح ملزمان کیش وین میں سوار سیکیورٹی گارڈ سے اس کی رائفل بھی چھین کر فرار ہوئے

اسٹاف رپورٹر September 07, 2025
کراچی:

منگھوپیر نیا ناظم آباد کلمہ چوک کے قریب ڈکیتی کی واردات کے دوران کیش وین سے 2 کروڑ 32 لاکھ 84ہزار 580 روپے چھینے جانے کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی، مسلح ملزمان کیش وین میں سوار سیکیورٹی گارڈ سے اس کی رائفل بھی چھین کر فرار ہوئے۔

تفصیلات کے مطابق جمعہ کو منگھوپیر تھانے کےعلاقے نیا ناظم آباد کلمہ چوک کے قریب ڈکیتی کی واردات کے دوران کیش وین سے 2 کروڑ 32 لاکھ 84ہزار 580 روپے چھینے جانے کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیش وین کو نجی بینک کے باہر کھڑا دیکھا جا سکتا ہے، کیش وین سے ایک شخص رقم سے بھرا تھیلا بینک میں لے کر جاتا ہے اور جیسے ہی کیش وین چلنے لگتی ہے تو اسی دوران ایک نقاب پوش ملزم کیش وین کے سامنے آکر اسلحہ تان لیتا ہے اور وین کو روک لیتا ہے۔

اسی دوران ملزم کے دیگر 4 نقاب پوش ساتھی پہنچ جاتے ہیں اور وین کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، ایک ملزم کیش وین کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ چھینتا ہے، مسلح ملزمان کیش وین میں سوار افراد سے 2 کروڑ 32لاکھ 84 ہزار 580 روپے اور سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ چھین کر بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں تین ملزمان کو موٹر سائیکل پر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ 2 ملزمان پیدل تھوڑی دور تک گئے اور پھر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہوگئے۔

کیش وین کے عملے سے واردات کا مقدمہ سیکیورٹی سپر وائزر غازی خان کی مدعیت میں منگھوپیر تھانے میں درج کیا گیا ہے، پولیس نے مقدمے کے اندراج کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔
