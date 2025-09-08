پاکستانی برآمدات، 2 دہائیوں میں پائیدار ڈھانچہ نہ بنایا جا سکا

ٹیکسٹائل پر انحصار،توانائی بحران ،پالیسی میں عدم تسلسل نے ترقی کی رفتار سست رکھی

سید سجاد علی September 08, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان کی برآمدات کا گزشتہ 20 سالہ سفر ایک ایسی رولرکوسٹرکی مانند ہے جس میں ترقی کی جھلکیاں تو نظر آئیں، مگر ہر مرتبہ کچھ پرانے مسائل نے رفتارکو بریک لگا دی ہے، اگرچہ ملک نے وقت کے ساتھ کچھ پیش رفت کی ہے، تاہم ابھی تک وہ پائیدار اور متنوع برآمدی ڈھانچہ تشکیل نہ پا سکا جو دیگر ہم پلہ ممالک نے حاصل کیا ہے۔

مرکزی نکتہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، جو اب بھی پاکستان کی برآمدات میں نصف سے زیادہ حصہ رکھتا ہے۔ بیڈ شیٹس، ریڈی میڈگارمنٹس، نٹ ویئر اور کاٹن یارن جیسے شعبوں میں کچھ بہتری آئی ہے اور خام مال سے تیار شدہ مصنوعات کی طرف جزوی منتقلی بھی ہوئی ہے۔

برآمدات کی یہ یکجہتی خطرے کی گھنٹی ہے،کیونکہ چند ہی ممالک (بالخصوص امریکا اور یورپی یونین) پر انحصار برقرار ہے،2000 کی دہائی کے وسط میں برآمدات میں تیزی دیکھنے میں آئی، جسے عالمی مارکیٹ کی بہتری اور مقامی اصلاحات نے سہارا دیا، لیکن 2008-09 کا عالمی مالیاتی بحران بڑی رکاوٹ بنا.

اس کے بعدکچھ بحالی ہوئی، خاص طور پر یورپ کی مارکیٹ میں بہتر رسائی اور امریکی طلب کے باعث، مگر 2014 سے 2019 تک کرنسی کی قدر میں مصنوعی استحکام، توانائی بحران اور بڑھتی ہوئی لاگت نے مسابقت کو متاثرکیا۔

وبا کے دوران وقتی طور پر برآمدات میں کمی ہوئی، مگر بعد میں یورپی و امریکی صارفین کی گھریلو ضروریات نے بیڈ لائنن اور تولیوں کی طلب بڑھا دی، جس سے ایک مختصر مدت کی تیزی آئی تاہم، جیسے ہی دنیا نے معمول کی طرف واپسی کی، توانائی کی قیمتوں میں اضافے اور ترسیل کی لاگت نے ایک بار پھر برآمدات کو دھچکا پہنچایا۔

ماہرین کے مطابق پاکستان کو برآمدات میں دیرپا بہتری کیلیے تین اہم محاذوں پر توجہ دینی ہوگی، وسعت اور مہارت کاحصول، چند مخصوص صنعتی اضلاع میں انفراسٹرکچر، توانائی اور ریگولیٹری سہولتوں کو مربوط کیا جائے تاکہ لاگت میں کمی اور قیمتوں میں اضافہ ممکن ہو۔

خام مال کی دستیابی میں سہولت، ٹیکسٹائل، خاص طور پر مصنوعی دھاگے جیسے شعبوں کیلیے درآمدات پر عائد اضافی محصولات اور پیچیدہ قواعد میں نرمی لائی جائے، ایسے مالیاتی پیکجز ترتیب دیے جائیں جو ایکسپورٹرزکے آرڈر بْک سے مشروط ہوں اور جن میں قبل از اور بعد از ترسیل فنانسنگ شامل ہو۔

دوسری طرف آئی ٹی اور سروسز کا شعبہ تیزی سے ابھرتا ہوا میدان ہے جو پاکستان کیلیے امیدکی کرن بن سکتا ہے۔ یہ نہ صرف توانائی اور لاجسٹکس مسائل سے کم متاثر ہوتا ہے بلکہ مہارتوں کی بنیاد پر ہونے کے باعث روزگار اور زرمبادلہ دونوں کے مواقع فراہم کرتا ہے۔

ماہرین کاکہنا ہے کہ اگر درست پالیسی، بہتر ترسیلاتی نظام اور متنوع مصنوعات کے ساتھ عالمی منڈیوں میں پاکستانی برآمد کنندگان کا اعتماد بحال کیاجائے تو اگلا دہا پاکستان کی برآمدات کیلیے کامیابی کی نئی داستان رقم کر سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

فائیوجی اسپیکٹرم کی نیلامی میں تاخیر، پاکستان کے 4.3 ارب ڈالر کی آمدنی سے محروم ہونے کا خدشہ

Express News

سمندر پار پاکستانیوں کا اعتماد، ماہ اگست میں 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر موصول

Express News

ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی ’’پاکستان پویلین‘‘ کے ساتھ انٹرسیک دبئی 2026 میں شرکت

Express News

سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگِ میل عبور کرلیا،  انڈیکس تاریخ ساز بلندی پر

Express News

پاکستانی برآمدات، 2 دہائیوں میں پائیدار ڈھانچہ نہ بنایا جا سکا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو