پختونخوا حکومت کا انقلابی قدم؛ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوش خبری

وزیر اعلیٰ نے احساس ای۔پنشن سسٹم کے اجرا کی منظوری دیدی ، جو یکم جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوگی

ویب ڈیسک September 08, 2025
پشاور:

خیبرپختونخوا حکومت نے ڈیجیٹل گورننس کی طرف ایک اور انقلابی اقدام کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر سنائی ہے۔

وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے احساس ای۔پنشن سسٹم کے اجرا کی منظوری دیدی ہے، جو یکم جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوگی۔  وزیر اعلی سیکرٹریٹ نے ای ۔پنشن سسٹم کے اجرا کے لیے کانسپٹ  پیپر تیار کر لیا ہے، جسے  عملی شکل شکل دینے کے لیے محکمہ خزانہ کو احکامات جاری کردیے گئے ہیں۔

جنوری 2026 سے نئے پنشنرز کو پنشن کی ادائیگی ای-پنشن سسٹم کے تحت کی جائے گی۔   موجودہ پیپر بیسڈ پنشن نظام کو مکمل پیپر لیس ای- پنشن نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔   اس مقصد کے لیے احساس پنشن ڈیش بورڈ کا اجرا کیا جائے گا۔  یہ ڈیش بورڈ ویب بیسڈ پلیٹ فارم ہو گا جو مکمل طور پر پیپر لیس ورک فلو پر مشتمل ہو گا۔

نئے سسٹم کے تحت ملازمین ریٹائرمنٹ سے 6 ماہ قبل پورٹل پر ایک سادہ ڈیجیٹل فارم پر کر کے پنشن کیس داخل کرا سکیں گے۔  تمام ضروری دستاویزات بھی محفوظ طریقے سے اسکین کرکے براہ راست پورٹل پر اپ لوڈ کی جا سکیں گی۔   اگلے مرحلے میں سسٹم خودکار طریقے سے متعلقہ حکام کے لیے ٹائم باؤنڈ ٹاسکس تخلیق کر دے گا۔

 نئے نظام کے تحت کسی بھی مرحلے میں ایک بھی فزیکل فائل یا پیپر استعمال نہیں ہو گا۔   ویری فکیشن اور منظوری کا تمام عمل بھی ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔   سسٹم خودکار طریقے سے سینکشن آرڈر، ریٹائرمنٹ آرڈر، پنشن پیپرز اور پنشن پیمنٹ آرڈر تیار کرے گا۔  یہ تمام آرڈرز ڈیجیٹل دستخط شدہ ہوں گے جو قانونی طور پر قابل قبول ہوں گے۔

ای پنشن سسٹم کے تحت محکمہ وائز کارکردگی کی مانیٹرنگ کا ایک مربوط اور موثر نظام ہوگا۔ وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور سیکرٹری خزانہ ڈیش بورڈ کے ذریعے کارکردگی کو مانیٹر کریں گے۔  یہ پیپر لیس نظام نادرا، اے جی آفس اور بینکس کے ساتھ منسلک ہو گا۔   مقررہ ٹائم لائن کے اندر پنشن ریٹائرڈ ملازم کے بنک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی۔

ای۔پنشن نظام کو دیرپا بنانے کے لیے متعلقہ قوانین میں ضروری ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔  ای۔ پنشن سسٹم کا بروقت اجرا یقینی بنانے کے لیے 10 اہداف پر مشتمل روڈ میپ تیار کیا گیا ہے، جس میں متعلقہ محکموں کو واضح اہداف بمعہ ٹائم لائنز  تفویض کیے گئے ہیں۔

 15 جنوری 2026 تک ای۔ پنشن سسٹم کا باضابطہ افتتاح کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔   نئے سسٹم کے اجرا سے پنشن پراسیس ٹائم مہینوں سے کم ہو کر 2 سے 4 ہفتوں تک آ جائے گا۔  

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ اس آن لائن نظام سے پنشنرز کو پنشن کے لیے دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ ملازمین کو پنشن کے موجودہ نظام میں موجود مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ایک حقیقی پیپر لیس سسٹم ہو گا جس سے شفافیت اور جوابدہی کو فروغ ملے گا۔

انہوں نے کہا کہ  صوبائی حکومت عمران خان کے وژن کے مطابق صوبے کو حقیقی معنوں میں ڈیجیٹل پختونخوا بنانے کے لئے اقدامات کر رہی ہے۔  خیبر پختونخوا ای۔ پنشن سسٹم کا اجرا کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ ہوگا۔ موجود صوبائی حکومت نے اب تک 36 مختلف عوامی خدمات کو آن لائن کردیا گیا ہے۔ باقی خدمات کو بھی آن لائن کرنے پر کام تیزی سے جاری ہے۔
