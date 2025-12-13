امریکا: گھوڑے نے ایئرپورٹ حکام کی دوڑیں لگوا دیں

بعد ازاں گھوڑے کو بحفاظت اس اصلی جگہ تک پہنچا دیا گیا

ویب ڈیسک December 13, 2025
facebook whatsup

امریکا میں ایک اصطبل سے بھاگے ہوئے ایک گھوڑے نے نیو یارک کے جے ایف کینیڈی ایئر پورٹ پر حکام کی دوڑیں لگوا دیں۔

نیو یارک اور نیو جرسی کی پورٹ اتھارٹی کے لیفٹنٹ لوئس کیلڈرون اور افسر نکولس ڈیلگاڈو ایئر پورٹ پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے جب انہیں رپورٹ دی گئی کہ ایک گھوڑا ٹریفک کو چیرتا ہوا ایئر پورٹ کی جانب آرہا ہے۔

افسران کا کہنا تھا کہ گھوڑا ایکسپریس وے پر جانے سے پہلے ایئرپورٹ کی پراپرٹی سے ہوکر گزرا۔

نکولس ڈیلگاڈو کا کہنا تھا کہ پہلے وہ کنفیوژ تھے۔ انہیں لگا جیسے کوئی گھوڑے کی سواری کر رہا ہے۔ لیکن جب افسران نے اس کو ایئرپورٹ کے قریب دیکھا تو وہ بغیر زین کا ایک آزاد گھوڑا تھا۔

افسروں نے گھوڑے کو کنارے پر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہوگیا۔ بعد ازاں گھوڑے کو بحفاظت اس اصلی جگہ تک پہنچا دیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سعودی عرب؛ چلبلی اداکارہ عالیہ بھٹ کو نئے ایوارڈ سے نواز دیا گیا

سعودی عرب؛ چلبلی اداکارہ عالیہ بھٹ کو نئے ایوارڈ سے نواز دیا گیا

 Dec 12, 2025 11:58 PM |
سعودی عرب کے معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر المناک ٹریفک حادثے میں جاں بحق

سعودی عرب کے معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر المناک ٹریفک حادثے میں جاں بحق

 Dec 12, 2025 11:45 PM |
فلم دھُرندھر کیخلاف کراچی کی عدالت میں درخواست دائر، مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ

فلم دھُرندھر کیخلاف کراچی کی عدالت میں درخواست دائر، مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ

 Dec 12, 2025 11:31 PM |

متعلقہ

Express News

سوئیڈش موسیقار نے آکٹوپس کو پیانو بجانا سکھا دیا

Express News

امریکا: 83 ہزار سے زائد کوکیز بنا کر انوکھا ریکارڈ قائم کرنیکی کوشش

Express News

چین: فعال لائٹر شہری کے پیٹ سے 30 سال بعد برآمد

Express News

چین: مزدوروں نے چھ گھنٹے میں ڈھائی کلومیٹر طویل سڑک بنا ڈالی

Express News

اٹلی: جیل توڑ کر بار بار بھاگنے والا ’فرار کا بادشاہ‘

Express News

امریکی گلوکارہ لیڈی گاگا کو آنٹی بتاکر بھیک مانگنے والا بچہ انٹرنیٹ پر وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو