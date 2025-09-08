غزہ میں نسل کشی کی مذمت پر اسرائیل نے ہسپانوی نائب وزیراعظم پر پابندی عائد کردی

اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی پر ہسپانوی وزیر برائے نوجوانان سیرا راگو پر بھی ملک میں داخلے پر پابندی عائد کی

ویب ڈیسک September 08, 2025
facebook whatsup
اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی پر تنقید کرنے پر اسپین کی ڈپٹی وزیراعظم یولاندا دیاز اور وزیر سیرا راگو کے اسرائیل داخلے پر پابندی عائد کردی۔

اسرائیل نے اسپین کے دو اعلیٰ عہدیدار نائب وزیراعظم یولاندا دیاز اور وزیر برائے نوجوانان و اطفال سیرا راگو کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کردی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے یہ اقدام ان ہسپانوی وزراء کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دینے اور اسرائیل کے خلاف عالمی پابندیوں کا مطالبہ کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔

اسرائیلی وزیرِ خارجہ گدیون سار نے اپنے بیان میں کہا کہ اسپین کی ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر نوجوانان پر مکمل سفارتی اور شخصی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ پابندی کے شکار یہ دونوں اسرائیل کا دورہ نہیں کرسکیں گی اور اسرائیلی حکومت ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق برقرار نہیں رکھیں گی۔

اسرائیلی وزیر خارجہ گدیون سار نے الزام عائد کیا کہ دونوں ہسپانوی وزراء اسرائیل کے خلاف مسلسل غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں جن میں غزہ کی جنگ کو نسل کشی اور اسرائیل کو نسل کش ریاست کہا ہے۔

انھوں نے مزید بتایا کہ غیر ملکی حکام پر بھی اس نوعیت کی پابندیوں کے لیے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔

یاد رہے کہ اسپین کی نائن وزیراعظم یولاندا دیاز نے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کو انسانیت سوز قرار دیا تھا اور اسرائیل پر بین الاقوامی پابندیوں اور ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔

اسی طرح اسپین کی وزیر نوجوانان سیرا راگو نے بھی اسرائیل کو "نسل کش ریاست" کہا اور یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ اسرائیل سے تمام تعلقات منقطع کرے اور پابندیاں عائد کرے۔

اسپین کے وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے غزہ میں نسل کشی کو روکنے کے لیے نو نئے اقدامات کا اعلان کیا جن میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد پر مستقل پابندی بھی شامل ہے۔

خیال رہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران اسرائیل نے ان تمام مغربی ممالک کے عہدیداروں اور سرگرم کارکنوں کے داخلے پر پابندی عائد کی ہے جو فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں یا اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر تنقید کرتے ہیں۔

اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی بمباری اور زمینی کارروائیوں میں 64 ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہوچکے ہیں جب کہ غزہ مکمل طور پر تباہی کا شکار ہے۔

گزشتہ سال نومبر میں بین الاقوامی فوجداری عدالت (ICC) نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کے خلاف غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔

اسی کے ساتھ اسرائیل کو بین الاقوامی عدالت انصاف (ICJ) میں بھی فلسطین میں مبینہ نسل کشی کے مقدمے کا سامنا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

خاتون مصنفہ جنسی استحصال کیس؛ صدر ٹرمپ پر 83 ملین ڈالر ہرجانہ برقرار

Express News

غزہ میں نسل کشی کی مذمت پر اسرائیل نے ہسپانوی نائب وزیراعظم پر پابندی عائد کردی

Express News

بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں 2 کشمیری نوجوان شہید

Express News

نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کیخلاف ہنگامے پھوٹ پڑے؛20 مظاہرین ہلاک؛ کرفیو نافذ

Express News

مقبوضہ بیت المقدس میں بس اسٹاپ پر فائرنگ، 6 اسرائیلی ہلاک؛ 20 سے زائد زخمی

Express News

نائجیریا میں بوکو حرام کا حملہ، 63 افراد ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو