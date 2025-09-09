نیتن یاہو نے فلسطینیوں کو فوری طور پر غزہ خالی کرنے کا حکم دے دیا

آج غزہ شہر کے آسمانوں پر زبردست طوفان آئے گا، اسرائیلی وزیر دفاع

ویب ڈیسک September 09, 2025
TEL AVIV:

 اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ شہر کے باشندوں کو سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ وہ فوری طور پر علاقے سے نکل جائیں کیونکہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی علاقے پر اپنی زمینی اور فضائی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔

نیتن یاہو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم نے دو دن میں 50 دہشت گرد ٹاورز کو تباہ کیا ہے، اور یہ صرف ابتدائی مرحلہ ہے۔ غزہ شہر میں زمینی کارروائی کو مزید شدت دی جائے گی۔ میں مقامی لوگوں کو صاف صاف کہتا ہوں کہ آپ کو وارننگ دی جا چکی ہے ابھی نکلیں۔

اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں ہوا کے طوفان کی مانند بمباری شروع کر دی ہے جسے انہوں نے زبردست طوفان قرار دیا ہے، اور حماس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے تمام یرغمالیوں کو آزاد نہ کیا اور ہتھیار نہ ڈالے تو یہ علاقہ مکمل تباہی کے دہانے پر ہے۔

اسرائیلی دفاعی وزیر اسرائیل کاتز نے ٹوئٹر پر لکھا کہ آج غزہ شہر کے آسمانوں پر زبردست طوفان آئے گا اور دہشت گرد ٹاورز کی چھتیں ہل جائیں گی۔

کاتز نے مزید کہا کہ یہ حماس کے قاتلوں اور زبردستی کرنے والوں کے لیے آخری وارننگ ہے یرغمالیوں کو آزاد کرو یا غزہ کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔

واضح رہے کہ اسرائیل کی فوج نے دو روز قبل غزہ شہر کے ایک 12 منزلہ بلاک کو تباہ کر دیا تھا جہاں بے گھر خاندان مقیم تھے، تین گھنٹے قبل ہی فوج نے وہاں موجود افراد کو اور آس پاس ہزاروں خیموں میں مقیم لوگوں کو نکلنے کی ہدایت دی تھی۔

فوج کا کہنا ہے کہ اس عمارت کو حماس نے اپنے دہشت گردوں کے لیے آپریشنز کی منصوبہ بندی اور جاسوسی کے لیے استعمال کیا تھا اور وہیں سے حملے کی تیاری کی جاتی تھی۔
