کراچی:
ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ہدایت پر اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ کا کراچی بھر میں آن لائن منشیات فروش گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔
ایس آئی یو نے سرسید کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے آن لائن منشیات کی خرید و فروخت کرنے والے ڈیلیوری رائیڈر کو گرفتار کرلیا۔
ایس ایس پی سی آئی اے عارف اسلم راؤ کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت عبدالحمید کے نام سے ہوئی جس کے قبضے سے ایک پاؤ سے زائد منشیات کرسٹل برآمد کی گئی۔
حکام کا کہنا ہے کہ ملزم حب وندر سے منشیات خرید کر شہر کے اندرونی علاقوں میں سپلائی کرتا تھا، ملزم ڈیلیوری کے لئے سوشل اپلیکیشن کا استعمال کرتا تھا۔
گرفتار ملزم کے خلاف ایس آئی یو میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے، مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔