ترکیہ: ازمیر میں پولیس اسٹیشن پر حملہ، 2 اہلکار جاں بحق، 16 سالہ لڑکا گرفتار

میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ آور نے مبینہ طور پر شاٹ گن سے فائرنگ کی

ویب ڈیسک September 09, 2025
facebook whatsup

ازمیر: ترکیہ کے شہر ازمیر کے قریب ایک پولیس اسٹیشن پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار جاں بحق اور 2 زخمی ہوگئے، جب کہ پولیس نے 16 سالہ مشتبہ نوجوان کو گرفتار کرلیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق واقعہ بالچووا کے علاقے میں پیش آیا، جو ازمیر کے مغرب میں واقع ہے۔ ترک وزیر داخلہ علی یرلکایا نے بتایا کہ حملے میں ایک اہلکار شدید زخمی بھی ہوا ہے۔

وزیر داخلہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر کہا کہ واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور نوجوان کو گرفتار کرلیا اور تفتیش شروع کردی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ آور نے مبینہ طور پر شاٹ گن سے فائرنگ کی۔ 

پولیس نے علاقے کا گھیراؤ کرکے سخت سیکیورٹی اقدامات نافذ کیے۔ ازمیر کے میئر جمیل توگای نے اس واقعے کو "غدارانہ حملہ" قرار دیتے ہوئے جاں بحق اہلکاروں کے خاندانوں سے تعزیت کی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

خاتون مصنفہ جنسی استحصال کیس؛ صدر ٹرمپ پر 83 ملین ڈالر ہرجانہ برقرار

Express News

غزہ میں نسل کشی کی مذمت پر اسرائیل نے ہسپانوی نائب وزیراعظم پر پابندی عائد کردی

Express News

بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں 2 کشمیری نوجوان شہید

Express News

نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کیخلاف ہنگامے پھوٹ پڑے؛20 مظاہرین ہلاک؛ کرفیو نافذ

Express News

مقبوضہ بیت المقدس میں بس اسٹاپ پر فائرنگ، 6 اسرائیلی ہلاک؛ 20 سے زائد زخمی

Express News

نائجیریا میں بوکو حرام کا حملہ، 63 افراد ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو