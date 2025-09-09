اسپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی نے اپنی ہی حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھادیے

پنجاب 70 فیصد پانی میں ڈوبا ہوا ہے کیا ہم سیلاب سے متاثرہ گندم خریدیں گے، اسپیکر بابرسلیم سواتی

احتشام بشیر September 09, 2025
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس نیوز
پشاور:

خیبرپختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے محکمہ خوراک کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ سیلاب آتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف آپریشنز بھی ہوتے ہیں ایسے میں عوام کو خوراک فرہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔

خیبرپختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابرسلیم سواتی نے اجلاس کے دوران محکمہ خوراک کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اتنا بڑا محکمہ صرف گندم اور آٹے  کی خریداری کے لیے بیٹھا ہے، فوڈ گرین کے لیے محکمہ خوراک کیا کر رہا ہے۔

صوبائی وزیر خوراک نے اسپیکر کے سوال پر کہا کہ ہمارے پاس صرف گندم ذخیرہ کرنے کےگودام ہیں۔

اسپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی نے کہا کہ سیلاب آتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں، عوام کو خوراک دینے کے لیے کیا انتظامات ہیں، بھارت کے خلاف جنگ ہوجاتی ہے اور بارشوں کا پھر امکان ہے، محکمہ خوراک کا کیا کردار ہے۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب 70 فیصد پانی میں ڈوبا ہوا ہے کیا ہم سیلاب سے متاثرہ گندم خریدیں گے۔

بعد ازاں خیبر پختونخوا اسمبلی نے گندم اور آٹے کی نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کرلی۔

صوبائی اسمبلی میں مشترکہ قرارداد پاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) کے رکن احمد کنڈی نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ گندم اور آٹے پر پابندی آئین کے آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہے۔

قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حکومت پنجاب گندم اور آٹے کی نقل و حرکت پر پابندی نرم کرے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:00 PM |
کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Sep 10, 2025 08:34 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

 Sep 10, 2025 04:40 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں جنگلات کے تحفظ وماحولیاتی توازن کیلیے فاریسٹ وژن 2050 کی تیاری کا کام شروع

Express News

دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، ٹرین سروس معطل

Express News

چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

Express News

کراچی کی سڑکیں دریا بن گئیں، نالوں کا پانی باہر آگیا، بجلی کا نظام درہم برہم

Express News

کورنگی کاز وے، کورنگی کراسنگ اور گلشن حدید لنک روڈ حیدر آباد کو بند کردیا گیا

Express News

کراچی میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوئی؟ اعداد و شمار جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو