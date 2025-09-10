قطر کو اسرائیلی حملے کی پیشگی اطلاع دیدی تھی؛ امریکا

اسرائیل نے قطر میں حماس کے دفتر پر حملہ کیا جس میں 6 افراد شہید ہوگئے

ویب ڈیسک September 10, 2025
امریکا نے قطر کو اسرائیلی حملے سے پیشگی مطلع کردیا تھا، وائٹ ہاؤس

وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے مذاکرات کاروں پر اسرائیلی حملے سے متعلق قطر کو پیشگی اطلاع دے چکے تھے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولین نے بتایا کہ حملے سے متعلق سب سے پہلے امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کو بروقت آگاہ کیا تھا۔

جس کے بعد صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے قطری حکام کو حملے کی پیشگی اطلاع دی تھی۔

وائٹ ہاؤس ترجمان نے کہا کہ قطر جیسے اتحادی ملک میں بمباری امریکا اور اسرائیل دونوں کے اہداف کے خلاف ہے، لیکن حماس کا خاتمہ ایک قابلِ تحسین مقصد ہے۔

دوسری جانب قطر کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے وائٹ ہاؤس کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اہلکار کی کال دھماکوں کے دوران موصول ہوئی، پہلے نہیں۔

قبل ازیں قطر نے اسرائیلی حملے کو بزدلانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی خودمختاری پر حملہ قرار دیا تھا۔

 
