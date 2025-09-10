کراچی:
شہر قائد میں شدید بارشوں کے باعث تھڈو ڈیم اوور فلو کر گیا، جس کے بعد سیلابی پانی کا طاقتور ریلا ایم 9 موٹروے تک پہنچا تھا تاہم اب کلیئر کر دیا گیا۔
سپر ہائی وے پر واقع الحبیب ریسٹورینٹ کے اطراف سڑک زیر آب آئی، جس کی وجہ سے کراچی سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے کراچی دونوں اطراف کی ٹریفک مکمل طور پر بند کر دی گئی۔
نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس نے تصدیق کی ہے کہ پانی کی سطح بلند ہو کر موٹروے کے کنارے سے ٹکرا چکی ہے، اور سپر ہائی وے کا بڑا حصہ زیر آب آ گیا ہے۔
اس کے پیشِ نظر ایم 9 کے درمیان موجود کرش بیرئیر کو ہٹا کر پانی کے بہاؤ کا راستہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
سپر ہائی کے اطراف کی متعدد رہائشیوں آبادیوں میں سیلابی ریلا داخل ہو گیا ہے اور متعدد مقامات پر 4 تا 5 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ کی ہدایت پر کمشنر کراچی نے ریسکیو اور امدادی ٹیموں کو فوری طور پر متحرک کر دیا ہے۔
ترجمان وزیراعلیٰ ہاؤس کے مطابق صورتحال کا جائزہ لے کر موٹروے کے درمیانی دیوار کو توڑ کر پانی نکالا جا رہا ہے تاکہ ٹریفک بحال کی جا سکے۔
گڈاپ ٹاؤن میں واقع تھڈو ڈیم شدید بارشوں کے بعد اوور فلو ہوا جس سے نکلنے والا سیلابی ریلا سعدی ٹاؤن میں داخل ہو گیا۔
مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنے گھروں سامان اور گاڑیوں کو بچانے کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے رکشا اور وین بہہ گئے، جبکہ کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔
ملیر، سہراب گوٹھ، مچھر کالونی، خمیسو جوکھیو گوٹھ اور نیو کراچی کے بعض علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جبکہ کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔
ریسکیو 1122 اور ایدھی فاؤنڈیشن کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں پانی نکالنے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور راستے کھولنے کا کام کیا جا رہا ہے۔
ملیر، ایم نائن موٹروے، سہراب گوٹھ، خمیسو گوٹھ، لیاری ندی، ملیر ندی اور مچھر کالونی سمیت متاثرہ علاقوں میں رینجرز کے افسران اور اہلکار بھی پہنچ چکے ہیں اور ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122، ایدھی فاؤنڈیشن سمیت دیگر اداروں کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
موٹروے پولیس ٹریفک پولیس اور ضلعی انتظامیہ مکمل الرٹ ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے مسلسل نگرانی جاری ہے اور جائے وقوعہ پر اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات ہے۔
ٹریفک پولیس کے مطابق ایم 9 موٹروے کانٹا اور موٹروے پولیس آفس کے سامنے واقع دونوں ٹریک کراچی اور حیدرآباد جانے والے سیلابی خطرے کے باعث بند کر دیے گئے ہیں۔
حیدرآباد سے کراچی آنے والی ٹریفک کو ماڈل روڈ جبکہ کراچی سے حیدرآباد جانے والی ٹریفک کو سبزی منڈی کٹ سے واپس شہر کی طرف موڑا جا رہا ہے تاکہ شہری محفوظ رہیں اور ٹریفک دباؤ کم ہو۔
شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اور اگر سفر کرنا ناگزیر ہو تو متبادل راستوں کا استعمال کریں۔ شدید بارشوں کے پیش نظر مزید علاقوں میں پانی داخل ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔