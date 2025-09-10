نیپال میں سابق وزیراعظم کے گھر کو آگ لگادی گئی؛ اہلیہ ہلاک

سابق وزیراعظم جھالا ناتھ کھنل کی اہلیہ کو زندہ جلادیا گیا جبکہ وزیرِ خارجہ آروز رانا دیوبہ کو سڑک پر گھسیٹا

ویب ڈیسک September 10, 2025
کٹھمنڈو میں مظاہروں کے دوران سرکاری عمارتوں اور رہنماؤں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، فوٹو: سوشل میڈیا

نیپال میں کرپشن اور سوشل میڈیا پابندیوں کے خلاف ہونے والے پُرتشدد مظاہروں کے دوران وزیراعظم اور وزرا کے گھروں کو نذر آتش کردیا گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پُرتشدد مظاہرین نے سابق وزیراعظم جھالا ناتھ کھنل کے گھر کو بھی آگ لگائی۔ جس سے گھر میں موجود ان کی اہلیہ بری طرح جھلس کر ہلاک ہوگئیں۔

دوسری جانب اسپتال انتظامیہ نے دعویٰ کیا کہ سابق وزیراعظم کی اہلیہ کا انتقال آگ کے دھوئیں کے باعث دم گھٹنے سے ہوا۔

مظاہروں کے دوران یہ پہلا افسوسناک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک اور سابق وزیراعظم شیر بہادر دیوبہ اور ان کی اہلیہ وزیر خارجہ ڈاکٹر آروز رانا کو ہجوم نے تشدد کا نشانہ بنایا۔

مشتعل ہجوم نے سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ کو سڑکوں پر گھسیٹا۔ شیر بہادر دیوبہ کو زخمی حالت میں چھوڑ دیا گیا لیکن ان کی اہلیہ کا پیچھا کرکے زدوکوب کیا گیا۔

بعد ازاں کو دونوں کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔

موجودہ سابق وزرائے اعظم اور کابینہ کے ارکان کو مشتعل ہجوم سے بچانے کے لیے انھیں فوجی بیرکوں میں منتقل کیا جا رہا ہے تاہم مظاہرین نے پیچھا نہ چھوڑا۔

خیال رہے کہ نیپال میں پُرتشدد مظاہروں کے دوران 2 درجن سے زائد افراد ہلاک اور سیکڑوں زخمی ہوگئے جبکہ پارلیمنٹ سمیت کئی وزرا کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔

اب فوج اور پولیس کے سخت اقدامات کے باوجود عوام کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل رہے ہیں حالانکہ وزیراعظم کے پی شرما اولی سمیت اہم رہنما مستعفی ہوچکے اور سوشل میڈیا پرپبندی بھی اُٹھالی گئی۔

 
