وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب متاثرین کیلیے خصوصی امدادی پیکج کا اعلان

سیلاب میں مرنے والوں کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ، گھروں سے محروم ہونے والوں کو دس لاکھ اور کمرہ بناکر دیا جائے گا

ویب ڈیسک September 10, 2025
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثا کو فی کس دس لاکھ روپے جبکہ گھروں سے محروم ہونے والوں کو 10 لاکھ اور کمرہ بناکر دینے کا اعلان کیا ہے۔

وزیراعلیٰ نے یہ اعلان  فلڈ ریلیف کیمپ جلالپور پیروالا سٹی کے حفاظتی بند کے دورے کے موقع پر کیا۔

اس موقع پر مریم نواز نے جلالپور پیروالا کے لئے مستقل حفاظتی بند بنانے کا اعلان کرتے ہوئے جلالپور پیر والا میں انخلا آپریشن کی مانٹیرنگ اور قیام کی ہدایت بھی کی جبکہ اُچ شریف کے لئے گیلانی ایکسپریس وے پراجیکٹ کا اعلان کیا۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے جلالپورپیروالا کے سیلاب متاثرین کے لئے اسپیشل پیکج کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کو 10،10 لاکھ روپے فی کس امداد دی جائے گی۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب سے منہدم ہونے والے مکمل گھروں کے متاثرین کو 10 لاکھ اور کمرہ وغیرہ گرنے پر5 لاکھ امداد کا اعلان کیا جبکہ سیلاب کے دوران بڑے مویشیوں کے ضیاع  پر 5 لاکھ اور چھوٹے جانور کے لئے 50 ہزار روپے امداد دینے کا علان کیا۔

اپنے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ محمد نواز شریف کی بیٹی ہوں، اپنا ہر وعدہ پورا کروں گی، سیلاب سے متاثرہ ایک ایک فرد کا نقصان پورا کریں گے۔ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں دے سکتامگر جاں بحق افراد کے ورثا کے لئے جو بھی ممکن ہوا کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ خود چل کر اپنے جلالپورپیروالا کے مصیبت زدہ بہن بھائیں کے پاس آئی ہوں، یہاں بہت سے لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں جنہیں ریسکیو کرنا ہے۔ سیلاب میں گرنے والے سب کے گھر بنا کر دینا چاہتی ہوں۔

اُن کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین ہمارے مہمان ہیں،جب تک پانی نہ اترے گھر نہیں جانا، سب کو بچانے کی پوری کوشش کررہے ہیں، بہت بڑا سیلاب اور بہت بڑی تباہی آئی ہے۔ 

وزیراعلیٰ نے کہا کہ سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والے کو واپس نہیں لاسکتے مگر ان کے ورثا کے ساتھ پوری ہمدردی ہے اور ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی کا زور نہیں چلتا، لیکن ہر فرد کے لئے پوری کوشش کررہے ہیں۔ 
