جامعہ کراچی؛ ایوی ایشن ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ میں چار سالہ بی ایس پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ

جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے "ایوی ایشن ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ" میں چار سالہ ڈگری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پروگرام انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت شروع کیا جائے گا اور تعلیمی سال 2026 کے لیے پروگرام میں داخلوں کا اعلان کراچی یونیورسٹی کی داخلہ پالیسی کے ساتھ ہی کردیا جائے گا۔
واضح رہے کہ جامعہ کراچی میں سال 2026 کے داخلوں کی پالیسی کی منظوری کے لیے اکیڈمک کونسل کا اجلاس جمعرات کی دوپہر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی کی زیر صدارت ہورہا ہے، داخلہ کمیٹی کی تجویز کے تحت انٹر کے نتائج کے جلد اجراء کے سبب اس بار داخلے ایک ماہ قبل شروع ہونے ہیں،گزشتہ برس داخلوں کا اعلان اکتوبر کے آخری ہفتے میں اور داخلہ ٹیسٹ نومبر میں ہوئے تھے جبکہ اس بار داخلوں کا اعلان ستمبر کے آخر میں اور داخلہ ٹیسٹ اکتوبر میں ہونے کی تجویز ہے۔
علاوہ ازیں جامعہ کراچی کے انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس سائنس کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال نے "ایکسپریس" کو بتایا کہ ایوی ایشن ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ کا پروگرام گزشتہ برس ہی اکیڈمک کونسل سے منظور ہوچکا ہے لیکن تاخیر سے منظوری کے سبب گزشتہ برس اس میں داخلے نہیں ہوسکے تھے۔
داخلوں کے میرٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ داخلے مارننگ اور ایوننگ پروگرام میں 50/50 نشستوں پر دیے جانے کی تجویز ہے جو داخلہ ٹیسٹ کی بنیاد پر ہونگے اور انٹر پری انجینئرنگ سے کرنے والے طلبہ پروگرام میں داخلہ درخواست دینے کے اہل ہونگے۔
ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ ایوی ایشن پروگرام میں ایرو اسپیس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ منیجمنٹ کے کورسز بھی شامل کیے گئے ہیں اور یہ کورسز ایوی ایشن اور ایئر لائنز کی مارکیٹ ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے شامل کیے گئے ہیں۔
واضح رہے کہ انٹر بورڈ کراچی سائنس پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، سائنس جنرل اور کامرس (ریگولر) کے نتائج جاری کرچکا ہے۔