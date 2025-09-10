جامعہ کراچی؛ ایوی ایشن ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ میں چار سالہ بی ایس پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ

داخلہ پالیسی کے کیے اکیڈمک کونسل کا اجلاس جمعرات کو طلب

صفدر رضوی September 10, 2025
facebook whatsup
کراچی:

جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے "ایوی ایشن ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ" میں چار سالہ ڈگری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پروگرام انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت شروع کیا جائے گا اور تعلیمی سال 2026 کے لیے پروگرام میں داخلوں کا اعلان کراچی یونیورسٹی کی داخلہ پالیسی کے ساتھ ہی کردیا جائے گا۔

 واضح رہے کہ جامعہ کراچی میں سال 2026 کے داخلوں کی پالیسی کی منظوری کے لیے اکیڈمک کونسل کا اجلاس جمعرات کی دوپہر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی کی زیر صدارت ہورہا ہے، داخلہ کمیٹی کی تجویز کے تحت انٹر کے نتائج کے جلد اجراء کے سبب اس بار داخلے ایک ماہ قبل شروع ہونے ہیں،گزشتہ برس داخلوں کا اعلان  اکتوبر کے آخری ہفتے میں اور داخلہ ٹیسٹ نومبر میں ہوئے تھے جبکہ اس بار داخلوں کا اعلان ستمبر کے آخر میں اور داخلہ ٹیسٹ اکتوبر میں ہونے کی تجویز ہے۔

علاوہ ازیں جامعہ کراچی کے انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس سائنس کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال نے "ایکسپریس" کو بتایا کہ ایوی ایشن ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ کا پروگرام گزشتہ برس ہی اکیڈمک کونسل سے منظور ہوچکا ہے لیکن تاخیر سے منظوری کے سبب گزشتہ برس اس میں داخلے نہیں ہوسکے تھے۔

 داخلوں کے میرٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ داخلے مارننگ اور ایوننگ پروگرام میں 50/50 نشستوں پر دیے جانے کی تجویز ہے جو داخلہ ٹیسٹ کی بنیاد پر ہونگے اور انٹر پری انجینئرنگ سے کرنے والے طلبہ پروگرام میں داخلہ درخواست دینے کے اہل ہونگے۔

 ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ ایوی ایشن پروگرام میں ایرو اسپیس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ منیجمنٹ کے کورسز بھی شامل کیے گئے ہیں اور یہ کورسز ایوی ایشن اور ایئر لائنز کی مارکیٹ ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے شامل کیے گئے ہیں۔

واضح رہے کہ انٹر بورڈ کراچی سائنس پری انجینئرنگ،  پری میڈیکل،  سائنس جنرل اور کامرس (ریگولر) کے نتائج جاری کرچکا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اپنی سوتن کیساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جگن کاظم کا حیران کن انکشاف

اپنی سوتن کیساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جگن کاظم کا حیران کن انکشاف

Sep 10, 2025 11:41 PM |
کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

کیا بڑی عمر کے لوگوں کو محبت نہیں ہوسکتی؛ اسماء عباس

Sep 10, 2025 11:22 PM |
فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:07 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں جنگلات کے تحفظ وماحولیاتی توازن کیلیے فاریسٹ وژن 2050 کی تیاری کا کام شروع

Express News

دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، ٹرین سروس معطل

Express News

چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

Express News

کراچی کی سڑکیں دریا بن گئیں، نالوں کا پانی باہر آگیا، بجلی کا نظام درہم برہم

Express News

کورنگی کاز وے، کورنگی کراسنگ اور گلشن حدید لنک روڈ حیدر آباد کو بند کردیا گیا

Express News

کراچی میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوئی؟ اعداد و شمار جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو