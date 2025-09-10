اپنی سوتن کیساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جگن کاظم کا حیران کن انکشاف

جگن کاظم نے حالیہ انٹرویو میں اپنی ازدواجی زندگی پر کھل کر بات کی

ویب ڈیسک September 10, 2025
اداکارہ اور ٹی وی میزبان جگن کاظم نے حال ہی میں اپنی نجی زندگی کے بارے میں ایسا انکشاف کیا جس نے مداحوں کو حیران کر دیا۔

نجی ٹی وی کو انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے جگن کاظم نے بتایا کہ شوہر فیصل کی سابقہ اہلیہ عائدہ کے ساتھ ان کے تعلقات خوشگوار اور احترام پر مبنی ہیں۔

جگن کاظم نے کہا کہ میں کبھی اپنے شوہر کے بچوں کی ماں بننے کی کوشش نہیں کرتی کیونکہ ان کی ماں موجود ہے۔

انھوں نے مزیدبتایا کہ میرا اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد کے ساتھ رشتہ دوستانہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایک ایسے فرد کے طور پر دیکھیں جس پر وہ اعتماد کر سکیں۔

اداکارہ نے مزید کہا کہ شادی کے بعد فیصل کے بچوں کے لیے ابتدا میں انہیں قبول کرنا آسان نہیں تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ رشتہ مضبوط اور خوشگوار ہوتا گیا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ جگن نے اپنی سوتن کی تعریف بھی کی اور کہا کہ عائدہ نہ صرف اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں ہیں بلکہ میرے بیٹے حمزہ کے لیے بھی فکر مند رہتی ہیں۔

جگن کاظم نے انکشاف کیا کہ میرا بیٹا حمزہ اس وقت کینیڈا میں پڑھ رہا ہے اور وہاں اس کا خیال میری سوتن ہی رکھتی ہیں۔

جگن کاظم کے اس بیان پر مداحوں نے انہیں خوب سراہا اور کہا کہ یہ ایک مثبت مثال ہے کہ کس طرح مشکل رشتوں کو بھی عزت اور سمجھ بوجھ سے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔

 
مقبول خبریں

