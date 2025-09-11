کراچی: سیفٹی ٹینک کی صفائی کے دوران دو خاکروب دم گھٹنے سے ہلاک

دم گھٹنے کے سبب مرنے والوں کی شناخت اسٹیفن مسیح اور دھنی پرتو کے نام سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر September 11, 2025
(فوٹو: فائل)

کراچی کے علاقے بن قاسم میں نجی کمپنی میں سیفٹی ٹینک کی صفائی کے دوران دو خاکروب دم گھٹنے سے ہلاک ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق بن قاسم کے علاقے پورٹ قاسم میں قائم نجی کمپنی میں قائم میں ٹینک کی صفائی کے دوران دو افراد کی ہلاکت کی اطلاع پر پولیس اور ریسکیو کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔

اس حوالے سے ایس ایچ او بن قاسم فیصل رفیق نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے دونوں افراد خاکروب ہیں جو پورٹ قاسم میں قائم نجی کمپنی کے سیفٹی ٹینک کو صاف کر رہے تھے کہ ان کی حالت غیر ہوگئی جبکہ شبہ ہے کہ ممکنہ طور سے دونوں افراد ٹینک میں موجود زہریلی گیس کے سبب دم گھنٹے سے ہلاک ہوئے ہیں جن کی شناخت اسٹیفن مسیح اور دھنی پرتو کے نام سے کی گئی۔

تاہم، اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
