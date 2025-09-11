ننھے یوٹیوبرز شیراز اور مسکان نے گاؤں کے خستہ حال اسکول کو جدید تعلیمی ادارے میں بدل دیا

پاکستان کے مشہور ترین ننھے یوٹیوبرز محمد شیراز اور مسکان نے سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی آمدنی کو مثبت مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنے گاؤں کے پرانے، خستہ حال اسکول کو جدید تعلیمی ادارے میں تبدیل کر دیا ہے۔
شیراز کے والد نے کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو کے ذریعے اسکول کی خراب حالت دکھائی تھی، جہاں بچے کھلے آسمان تلے بغیر میز اور کرسی کے سیڑھیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور تھے۔
اسکول کے ان طالب علموں کے پاس نہ مناسب لباس تھا، نہ جوتے، اور نہ ہی بنیادی سہولیات دستیاب تھیں اور یہ بچے موسم کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے تعلیم کیلئے کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور تھے۔
تاہم اب شیرازی فیملی نے یوٹیوب سے حاصل ہونے والی کمائی سے گاؤں میں ایک نیا اسکول تعمیر کیا ہے، جس میں کشادہ کلاس رومز، معیاری تعلیمی سہولیات، تفریحی سہولیا اور محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کیا گیا ہے۔
حال ہی میں جاری کی گئی ایک ویڈیو میں شیراز نے پیغام دیا کہ یوٹیوبرز اگر محنت اور نیک نیتی سے کام کریں تو وہ اپنی آمدنی سے معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں۔
سوشل میڈیا پر ننھے شیراز اور مسکان کے اس اقدام کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے اور ان کے والدین کو بھی خوب سراہا جارہا ہے۔ صارفین نے تبصروں میں اس خاندان کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ پوری قوم کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔