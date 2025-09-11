حکومت سندھ کا صوبے کے کسانوں کے لیے اہم اقدامات کا اعلان

حکومت سندھ نے ڈرپ ایریگیشن سسٹم کو سولر پر منتقل کرنے کا بھی بڑا فیصلہ کرلیا، وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش مہر

ویب ڈیسک September 11, 2025
وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش مہر نے کہا ہے کہ صوبے میں لاکھوں نئے رجسٹرڈ ہاریوں کو بینظیر ہاری کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس سلسلے میں محکمہ زراعت سندھ نے سندھ بینک کو کارڈ کی تیاری کی منظوری دے دی ہے۔

صوبائی وزیر زراعت کے مطابق سندھ میں 80 ہزار نئے ہاریوں کی رجسٹریشن اور تصدیق مکمل ہوچکی ہے، سندھ بینک رواں ماہ کے آخری ہفتے میں 50 ہزار کارڈ جاری کرے گا جب کہ بعد ازاں ہر 20 روز بعد مزید 50 ہزار کارڈ جاری کیے جائیں گے، ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سبسڈی اور مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔

سردار محمد بخش مہر نے مزید کہا کہ سندھ حکومت نے ڈرپ ایریگیشن سسٹم کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے بھی بڑا فیصلہ کیا ہے، اس اسکیم کے تحت 5 سے 25 ایکڑ تک زرعی زمین رکھنے والے کسانوں کو سبسڈی پر سولر پاور پینل فراہم کیے جائیں گے۔

منصوبے کے تحت 4 ہزار ایکڑ زمین پر سولر پاور پینل کے 295 یونٹس نصب کیے جائیں گے، اخراجات میں کسان 20 فیصد جبکہ سندھ حکومت 80 فیصد حصہ برداشت کرے گی۔

سولر پینل حاصل کرنے کے خواہشمند کسان 20 ستمبر تک ڈائریکٹر جنرل زراعت واٹر مینجمنٹ، حیدرآباد کے دفتر میں اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔

وزیر زراعت کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیراعلیٰ سندھ کی خصوصی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں تاکہ کسانوں کو فوری ریلیف ملے اور زرعی شعبے کو مضبوط بنایا جاسکے۔
