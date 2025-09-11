سپاہی واجد کیانی کی دلوں کو چھو لینے والی عظیم قربانی کی داستان

سپاہی واجد کیانی جیسا جانباز محاذِ جنگ ہی نہیں، اپنے گھر کے اندر بھی سب کچھ وار گیا

ویب ڈیسک September 11, 2025
facebook whatsup

جرأت کے نشان سپاہی واجد کیانی نے معرکہ حق میں بے مثال قربانی دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔

سپاہی واجد کیانی جیسا جانباز محاذِ جنگ ہی نہیں، اپنے گھر کے اندر بھی سب کچھ وار گیا۔ معرکہ حق میں دشمن کی بے رحم گولہ باری نے ماں، بیوی اور ننھی بیٹی کو سپاہی واجد کیانی سے چھین لیا۔

ذاتی غم کے باوجود سپاہی واجد کیانی کو آج بھی وردی کو پہننے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ سپاہی واجد کیانی کی داستان عزم، حوصلے اور وطن سے بے مثال محبت کی گواہی ہے۔

قوم خاموشی سے جنگ کی قیمت ادا کرنے والے تمام خاندانوں کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہے، یہ کہانی یاد دہانی ہے کہ ہمارے کل کے تحفظ کے پیچھے بے شمار قربانیاں اور حوصلے کارفرما ہیں۔

شہداء کا خون پاک سرزمین کی حفاظت اور آنے والی نسلوں کی آزادی و خوشحالی کا ضامن ہے۔ ہمارے غازی اور شہید تاریخ کے وہ روشن چراغ ہیں جو کبھی مدھم نہیں ہوں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

 Sep 11, 2025 07:15 PM |
اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Sep 11, 2025 04:09 PM |
وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

Sep 11, 2025 03:26 PM |

رائے

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

Sep 11, 2025 01:01 AM |
عیاری

عیاری

Sep 11, 2025 12:54 AM |
دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

Sep 11, 2025 12:51 AM |

متعلقہ

Express News

سپریم کورٹ، نور مقدم قتل نظرثانی کیس سماعت کیلئے مقرر کردیا گیا

Express News

حالیہ سیلاب کے پیش نظر20 لاکھ نوجوانوں کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تربیت دی جائے گی، رانا مشہود

Express News

جامعہ کراچی؛ ایوی ایشن ٹیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ میں چار سالہ بی ایس پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ ہائیکورٹ میں عدالتی نظام کی ڈیجیٹل تبدیلی کا آغاز

Express News

کراچی میں موسلادھار بارش کا سبب بنے والا مون سون کا سلسلہ بلوچستان منتقل

Express News

فیک کالز اور وٹس ایپ کے ذریعے اراکین سینیٹ کو بھی لوٹ لیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو