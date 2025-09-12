وفاق اور خیبرپختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے ہم آہنگی کا فقدان، عالمی جریدے کی رپورٹ

اسلام آباد:
دہشتگردی کیخلاف کامیابی اور موثر حکمتِ عملی کیلیے قومی یکجہتی ناگزیر ہے، انسداد دہشت گردی میں کامیابی کا انحصار تمام اختلافات سے بالاترہو کرقومی اتحادمیں مضمر ہے۔
عالمی جریدے نے خیبرپختونخواہ حکومت کی وفاق سے مختلف پالیسی کودہشتگردی کے خاتمے میں بڑاچیلنج قرار دے دیا۔
دی ڈپلومیٹ کے مطابق افواج پاکسان نے آپریشن ضربِ عضب اور ردالفساد جیسے کامیاب فوجی آپریشنزکیے ،گزشتہ دورحکومت میں فتنہ الخوارج سے مذاکرات اورواپسی کی غلط پالیسی نے دہشگردوں کوحوصلہ دیا۔
پاکستان کی انسداد دہشت گردی کیخلاف کوششیں سیاسی اختلافات سے متاثر ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا حکومت وفاقی پالیسیوں سے ہٹ کر الگ راستہ اختیار کیے ہوئے ہے ،وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کی متضاد حکمت عملی نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔
خیبرپختونخواہ حکومت اب بھی مذاکرات اورمحدود کارروائیوں پر زور دے رہی ہے،افغان حکومت نے سیکڑوں فتنتہ الخوارج کے حمایتوں کوحکومتی ڈھانچے میں شامل کیا۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لئے افغان حکومت کے قدامات کو غیر سنجیدہ قرار دیا۔
دی ڈپلومیٹ کے مطابق غیرقانونی افغان مہاجرین کی واپسی پر بھی وفاق اورخیبرپختونخواہ میں اختلافات ہیں اور وفاق کی ہدایات کو نظر انداز کرنا خیبر پختونخوا کو شدت پسند لہر سے نہیں بچایا جا سکتا۔