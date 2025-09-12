ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کا قتل: ایف بی آئی نے قاتل کی ویڈیو جاری کردی

واشنگٹن: امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک کے مبینہ قاتل کی سی سی ٹی وی ویڈیو جاری کر دی ہے۔
تفصیلات کے مطابق چارلی کرک کو دو روز قبل امریکی ریاست یوٹا کی ویلی یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ایف بی آئی نے جاری کردہ فوٹیج میں دکھایا کہ مشتبہ حملہ آور فائرنگ کے بعد عمارت کی چھت سے کود کر فرار ہو گیا۔
حملہ آور اپنی بندوق اور گولیاں قریبی جنگل میں پھینک گیا جبکہ چھت پر اس کے جوتوں اور ہتھیلی کے نشانات بھی ملے ہیں۔
https://www.youtube.com/watch?v=do0ynBFTRE4
ایف بی آئی نے قاتل کی گرفتاری میں مدد دینے والوں کے لیے ایک لاکھ ڈالر انعام کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق مشتبہ شخص کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی جاری ہے۔