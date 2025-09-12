میانوالی میں 15 ستمبر کو الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا جائے گا

پہلے مرحلے میں 15 الیکٹرک بسیں میانوالی پہنچا دی گئیں

ویب ڈیسک September 12, 2025
لاہور:

پنجاب میں ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کے نئے دور کا آغاز ہوگیا، میانوالی میں الیکٹرک بسیں چلانے کیلئے تمام تیاریاں مکمل، پہلے مرحلے میں 15 الیکٹرک بسیں میانوالی پہنچا دی گئیں۔ 

میانوالی میں 15 ستمبر کو الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا جائیگا، وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا ہے کہ میانوالی کے عوام کو چند دن بعد جدید الیکٹرک بسوں کا تحفہ دینے جا رہے ہیں، لاہور کے بعد اب پنجاب کے تمام اضلاع میں الیکٹرک بسیں چلیں گی۔

وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے جدید ترین ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ میانوالی کے بعد وزیر آباد اور پھر مرحلہ وار تمام اضلاع میں بس سروس کا افتتاح کیا جارہا ہے، الیکٹرک بسیں تمام متعلقہ اضلاع میں پہنچائی جا رہی ہیں۔

بلال اکبر خان نے کہا کہ لاہور سے 27 الیکٹرک بسوں سے شروع ہونے والا منصوبہ ہر جگہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا، 1100 الیکٹرک بسوں سے لاکھوں لوگوں کو جدید، سستی اور بہترین سفری سہولیات حاصل ہوں گی۔
