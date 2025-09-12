متحدہ عرب امارات میں یوم الاتحاد (قومی دن) کی مناسبت سے شاندار تقریبات انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے جس پر طویل ویک اینڈ ملنے کا بھی امکان ہے۔
رواں برس 2 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کا 54ویں یومِ اتحاد (نیشنل ڈے) کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ یہ دن ملک کے 7 امارتوں کے اتحاد اور قیام کی یاد دلاتا ہے۔
حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 2 اور 3 دسمبر بروز منگل اور بدھ کو سرکاری تعطیلات ہوں گی تاہم ویک اینڈ کے باعث عوام کو چار دن کا طویل ویک اینڈ ملنے کا قوی امکان ہے۔
ملکی قوانین کے تحت یہ چار روزہ تعطیلات بڑھ کر پانچ دن تک بھی ہوسکتی ہیں۔
اس سال کی تقریبات کا آغاز ایک عظیم الشان تقریب سے ہوگا جس میں اماراتی قیادت شرکت کرے گی۔ اگرچہ مقام کا باضابطہ اعلان ابھی نہیں کیا گیا، تاہم یہ تقریب 2 دسمبر کو کسی اہم ثقافتی اور قومی مقام پر منعقد ہوگی۔
اسٹریٹجک اور تخلیقی امور کے ڈائریکٹر عیسیٰ السبوسی نے کہا کہ یوم الاتحاد کی تقریبات کا آغاز "یونین پلیج ڈے" سے کرنا اتحاد اور باہمی تعاون کی علامت ہے۔
گزشتہ برس یومِ اتحاد کی تقریبات جبیل حفیت، العین میں منعقد ہوئیں، جنہوں نے امارات کی روایات، ثقافت اور مستقبل کے وژن کو خوبصورت انداز میں پیش کیا تھا۔
اس تقریب کے بعد مختلف مقامات جیسے گلوبل ولیج، فیسٹیول پرومنیڈ، ہتہ، آؤٹ لیٹ ولیج مال اور قرآنی پارک جیسے مقامات پر بھی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔
تقریبات کے منتظمین نے امارات میں رہنے والے تمام افراد خواہ شہری ہوں یا تارکینِ وطن، کو دعوت دی ہے کہ وہ اس سال کے یادگار جشن کا حصہ بننے کی تیاری کریں۔