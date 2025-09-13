کراچی؛ 100 سے زائد کمسن بچوں سے  زیادتی کا ملزم جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے

کراچی:
100 سے زائد کمسن بچوں اور بچیوں سے زیادتی کے ملزم کو عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا ہے۔
پولیس حکام نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم طویل عرصے سے بچوں کو پیسوں اور انعام کا لالچ دے کر زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزم 2016 سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے سنگین جرائم کر رہا ہے اور اب تک کئی کمسن بچیاں اس کے ظلم کا شکار بن چکی ہیں۔
پولیس کے مطابق متاثرہ بچیوں کی عمریں 7 سے 13 برس کے درمیان ہیں۔ تحقیقات کے دوران ملزم کے موبائل فون سے 100 سے زائد ایسی ویڈیوز بھی برآمد ہوئی ہیں جن میں وہ بچوں سے زیادتی کرتا دکھائی دیتا ہے۔
اس کے علاوہ پولیس نے اس کے قبضے سے ایک یو ایس بی بھی حاصل کی ہے جس میں مزید متعدد ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ملزم نے علاقے میں رہائش کے لیے ایک کمرہ اور ایک دکان کرائے پر لے رکھی تھی اور اکثر بچیوں کو بہلا پھسلا کر وہاں لے جایا کرتا تھا۔
عدالت میں پیشی کے دوران پولیس نے بتایا کہ ملزم کی حرکات انتہائی بھیانک اور تشویشناک ہیں، اس لیے مزید تحقیقات کے لیے اسے ریمانڈ پر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے مزید انکشافات کی توقع ہے اور تحقیقات کے بعد مزید مقدمات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔
واضح رہے کہ 2 روز قبل قیوم آباد کے علاقے سے گرفتار ہونے والے ملزم کے خلاف صرف ایک ہفتے کے دوران 3 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔