ایپل کے پَتلے ترین آئی فون کے ڈیزائن کے پیچھے عابِدُر چوہدری کون ہیں؟

بہتر ہے کہ ہفتے میں کم از کم چند دن براؤن یا سرخ چاول ضرور شامل کیے جائیں

ویب ڈیسک September 14, 2025
facebook whatsup

چاول دنیا کی سب سے زیادہ کھائی جانے والی غذا ہے، مگر اس کی غذائیت اس کی اقسام کیوجہ سے مختلف ہوتی ہیں۔

درج ذیل انہی اقسام اور ان کی غذائیت کے بارے میں بات کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا  گیا ہے کہ ان میں سے انسانی صحت کیلئے سب سے بہترین چاول کونسے ہیں۔

سفید چاول

یہ سب سے زیادہ عام استعمال ہونے والے چاول ہیں۔ پالش ہونے کی وجہ سے ان میں فائبر اور کئی غذائی اجزا کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہضم جلدی ہو جاتا ہے مگر شوگر لیول تیزی سے بڑھاتا ہے۔

براؤن رائس

یہ مکمل اناج والا ہوتا ہے کیونکہ اس میں چاول کی بیرونی تہہ موجود رہتی ہے۔ فائبر، میگنیشیم، وٹامن بی اور antioxidants زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاضمے میں وقت لیتا ہے، اس لیے شوگر اور کولیسٹرول کے لیے بہتر ہے۔

سرخ چاول

اس کا سرخ رنگ anthocyanins نامی اینٹی آکسیڈینٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فائبر اور منرلز (آئرن اور زنک) زیادہ ہوتے ہیں۔ دل، بلڈ پریشر اور مدافعتی نظام کے لیے مفید ہے۔

کالا چاول

سب سے زیادہ اینٹی آکسیڈینٹس رکھنے والی قسم سمجھی جاتی ہے۔ پروٹین، فولاد، آئرن اور وٹامن ای بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اینٹی سوزش اور کینسر سے بچاؤ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔

باسمتی چاول

یہ زیادہ خوشبودار اور لمبے دانے والے چاول ہوتے ہیں۔ سفید اور براؤن دونوں شکلوں میں دستیاب ہوتے ہیں۔ دوسرے سفید چاول کے مقابلے میں ان میں شوگر کم ہوتی ہے یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے نسبتاً بہتر ہے۔

صحت کے لیے بہترین کون سا؟

براؤن رائس، سرخ چاول یا کالا چاول صحت کیلئے بہتر ہیں کیونکہ ان میں فائبر زیادہ اور شوگر کم ہے۔ دل اور کولیسٹرول کے لیے بھی براؤن رائس اور سرخ چاول زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس میں ناکارہ بڑھاپے اور بیماریوں سے بچاؤ کی خصوصیت بھی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

 Sep 14, 2025 04:15 PM |
کم عمری میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

کم عمری میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

 Sep 14, 2025 04:01 PM |
پاک بھارت میچ کے بائیکاٹ کی باتیں کرنے والوں کو سنیل شیٹی کا مشورہ

پاک بھارت میچ کے بائیکاٹ کی باتیں کرنے والوں کو سنیل شیٹی کا مشورہ

 Sep 14, 2025 02:49 PM |

رائے

اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شکست

اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شکست

 Sep 14, 2025 02:01 AM |
انجن ڈرائیور

انجن ڈرائیور

 Sep 14, 2025 01:52 AM |
اک اور سیلاب کا سامنا ہے منیر مجھ کو

اک اور سیلاب کا سامنا ہے منیر مجھ کو

Sep 14, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی: نیگلیریا فاولیری کے باعث 29 سالہ شخص جان کی بازی ہار گیا

Express News

کراچی: عباسی اسپتال میں خواتین کیلئے ملک کے پہلے ہیموفیلیا وارڈ کا افتتاح

Express News

پچپن میں لگائی جانے والی ایچ آئی وی ویکسین بچے کو مامون رکھ سکتی ہے، ماہرین

Express News

اچھی صحت کیلئے کچا دودھ زیادہ بہتر یا پکا ہوا؟

Express News

پاکستان میں ایچ پی وی ویکسینیشن کا آغاز 15 ستمبر سے ہوگا

Express News

کیا صرف ڈیری مصنوعات ہی کیلشیئم کا بہترین ذریعہ ہیں؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو