ستمبر 1965 کی جنگ کے چودہویں روز محاذ سے ملنے والی بھارتی میجر جنرل کی ڈائری سے سنسنی خیز انکشافات

بھارتی افواج کو اقتدار کی جنگ میں محض مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا

ویب ڈیسک September 14, 2025
ستمبر 1965 کی جنگ کے چودہویں روز (14 ستمبر) بھارتی محاذ سے ایسے سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے جو بھارتی فوج کی اندرونی صورتحال کو بے نقاب کرتے ہیں۔

بھارتی میجر جنرل کی ڈائری سے ملنے والے انکشافات کے مطابق بھارتی افواج کو اقتدار کی جنگ میں محض مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ نئی دہلی کے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارتی فوج کی ناقص کارکردگی نے حکومت کو شدید بحران سے دوچار کیا۔

لاہور کے محاذ پر پاک فوج نے مقبول پور میں دشمن کا حملہ پسپا کرتے ہوئے 150 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا جبکہ اس سے دگنے زخمی فوجی چھوڑ کر دشمن پسپا ہو گیا۔ گدرو کے محاذ پر بھی پاکستانی فوج نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے بھارتی پوسٹ پر قبضہ کیا اور ایک افسر سمیت 35 بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔

14 ستمبر کو بھارتی فضائیہ کو مزید 11 جنگی طیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا، یوں تباہ شدہ بھارتی طیاروں کی تعداد 80 تک جا پہنچی۔ اسی روز 5 بھارتی ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود پاک فضائیہ کے دلیر پائلٹس نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے دشمن پر برتری ثابت کی۔
