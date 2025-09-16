بےمقصد لوگ کی جلد موت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تحقیق

کچھ تحقیقی کام یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ خراب صحت مقصد میں خرابی پیدا کر دیتی ہے

ویب ڈیسک September 16, 2025
متعدد تحقیقی مطالعے بتاتے ہیں کہ زندگی میں مقصد نہ ہونے والے افراد میں مجموعی طور پر جلد مرنے کا خطرہ نسبتاً زیادہ ہو سکتا ہے۔

تجزیات اور بڑے پیمانے پر مطالعات میں دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے اُن میں کم از کم 10–20 فیصد تک جلد موت کا خطرہ رہا ہے.

محققین مانتے ہیں کہ مقصد سے جڑے اثرات درج ذیل طریقوں سے صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں:

بہتر نفسیاتی حالت (کم ڈپریشن)

صحت مند طرزِ زندگی (زیادہ جسمانی سرگرمی، بہتر نیند)

کم سوزش اور بہتر کارڈیوویسکولر/پھیپھڑوں کی کارکردگی

یہ تمام عوامل سب موت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تازہ مطالعے پھیپھڑوں کی کارکردگی میں بہتر نتائج کو بھی بطور ایک ممکنہ میکانزم دکھاتے ہیں۔

کچھ تحقیقی کام یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ خراب صحت مقصد میں خرابی پیدا کر دیتی ہے۔ تاہم ماہرین کا یہ ہی کہنا ہے کہ مستقل شواہد بتاتے ہیں کہ مقصد صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔
