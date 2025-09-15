جیا بچن نے ریکھا کو گھر بلا کر واضح کردیا کہ ’اصل مسز بچن‘ کون ہے

بھارت کی معروف صحافی پوجا سمنتا نے امیتابھ بچن اور ریکھا کے مبینہ تعلقات کے پسِ منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ جیا بچن نے ایک موقع پر ریکھا کو اپنے گھر بلایا اور انہیں واضح کردیا کہ اس گھر کی اصل مالکن اور مسز بچن وہی ہیں۔
1970 کی دہائی میں امیتابھ بچن، جیا بچن اور ریکھا کے درمیان یہ مبینہ لو ٹرائی اینگل فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا اسکینڈل سمجھا جاتا تھا۔ امیتابھ شادی شدہ تھے اور ان کی ریکھا سے قربت کے قصے مختلف قیاس آرائیوں اور ’اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا‘ جیسے سوالات کو جنم دیتے رہے۔ حال ہی میں ایک انٹرویو میں پوجا سمنتا نے اس موضوع پر دوبارہ بات کرتے ہوئے کئی دلچسپ دعوے کیے۔
پوجا کے مطابق جب امیتابھ اور ریکھا ساتھ کام کر رہے تھے تو ان کے درمیان کشش ضرور پیدا ہوئی ہوگی لیکن وہ محبت نہیں تھی کیونکہ امیتابھ پہلے ہی شادی شدہ تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریکھا کا رشی کپور اور نیتو سنگھ کی شادی میں سندور لگا کر پہنچنا صورتحال کو مزید خراب کرگیا اور تقریب میں اصل دلہا دلہن سے توجہ ہٹ گئی۔ پوجا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ریکھا نے امیتابھ کو متاثر کرنے کے لیے سبزی خوری اختیار کرلی تھی۔
اس معاملے میں تینوں شخصیات میں سے صرف ریکھا ہی کھل کر بات کرتی رہی ہیں۔ پوجا نے کہا کہ امیتابھ نے کبھی ریکھا کے بارے میں لب کشائی نہیں کی، جبکہ جیا بچن انٹرویوز سے ہمیشہ گریز کرتی رہیں۔ تاہم ایک واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے پوجا نے کہا کہ جیا بچن نے ایک بار ریکھا کو اپنے گھر پر ڈنر کے لیے مدعو کیا۔ ملاقات کے اختتام پر جیا نے اشاروں کنایوں میں صاف کر دیا کہ وہی ہمیشہ مسز بچن رہیں گی۔ اس کے بعد ہی امیتابھ اور ریکھا نے ایک ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا۔
بعدازاں دی گریٹ انڈین کپل شو میں ریکھا نے فلم سہاگ کے دوران ایک رقص کی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ امیتابھ کے ساتھ ڈانڈیا پرفارم کر رہی تھیں تو ان کی شخصیت ایسی تھی کہ خود بخود ہر ادا میں نکھار آ جاتا تھا۔ ریکھا کے بقول ’’چاہے مجھے ڈانڈیا کھیلنا آتا ہو یا نہیں، لیکن جب سامنے ایسا شخص کھڑا ہو تو انسان خود ہی بہترین رقص کرنے لگتا ہے۔‘‘