ایشیا کپ کے آٹھویں میچ میں ہانگ کانگ نے سری لنکا کو جیت کے لیے 150 رنز کا ہدف دے دیا۔
دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری میچ میں سری لنکا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہانگ کانگ نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 149 رنز اسکور کیے۔
ہانگ کانگ کی جانب سے نزاکت خان 52 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہے۔ انشے راتھ 48، ذیشان علی 23، کپتان یاسم مرتضیٰ 5 اور بابر حیات 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
اعزاز خان 4 کے انفرادی اسکور پر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔
سری لنکا کی جانب سے دُشمانتا چمیرا نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ داسن شناکا اور ونندو ہسارنگا نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔