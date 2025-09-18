عمران خان نے کہا ہے رول آف لا پر اسٹینڈ  لینے والے ججز کو ہیرو مانا جائے، علیمہ خان

 آئین اور قانون کی بالادستی کیلئے ان ججز کی کوششوں کو سلام کرتے ہیں، علیمہ خان

ویب ڈیسک September 18, 2025
facebook whatsup

علیمہ خان نے کہا ہے کہ جن ججز نے رول آف لا پر اسٹینڈ لیا وہ قوم کے ہیرو ہیں، عمران خان نے کہا ہے ایسے تمام ججز کو ہیرو مانا جائے، آئین اور قانون کی بالادستی کیلئے ان ججز کی کوششوں کو سلام کرتے ہیں۔

انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے علیمہ خان نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، اس پر قدغن نہیں لگائی جاسکتی، پرامن احتجاج کے خلاف کوئی عدالت رولنگ نہیں دے سکتی جو جج ایسا کریگا وہ غیر آئینی ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں بتا دیں پاکستان میں کون سا قانون ہے یا آئین کی ختم کر دیں، ہمیں کہتے ہیں آئین پر عمل کرو، آئین کے مطابق پرامن احتجاج کریں تو گرفتاریاں کرتے ہیں، کے پی میں سیلاب اور آپریشن چل رہا ہے ان ایریاز کے کارکن عدالت نہیں آسکتے۔

علیمہ خان کا کہنا تھا کہ آج عدالت سے استدعا کی گئی ہے آپریشن ایریاز، سیلابی علاقوں کے ملزمان کی حاضری معاف کر دی جائے، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے یہ کرتے رہیں گے۔

انہوں نے کہا کہ جن ججز نے رول آف لاء پر اسٹینڈ لیا وہ قوم کے ہیرو ہیں، عمران خان نے کہا ہے ایسے تمام ججز کو ہیرو مانا جائے، آئین اور قانون کی بالادستی کیلئے ان ججز کی کوششوں کو سلام کرتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں مجھ پر الزام ہے میں نے پیغام دیا اپنی آزادی کیلئے نکلو، یہ تو آئین کے مطابق ہے آئین سب کو پرامن احتجاج حق دیتا ہے، امریکی صدر ٹرمپ برطانیہ کے دورہ پر ہیں برطانیہ میں دورے کے خلاف احتجاج ہوا۔

انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں ٹرمپ کے دورے کے خلاف احتجاج پر حکومت اور پولیس نے کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی، دنیا کی ہر جمہوریت میں احتجاج ڈیموکریسی کا حسن ہوتا ہے۔

علیمہ خان نے کہا کہ پرامن احتجاج حکومتوں کو عوامی موقف پیش کرنے کا آئینی ذریعہ ہے، عمران خان کا ویڈیو لنک ٹرائل کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برطانوی اداکار نے جذباتی انداز میں فلسطین کیلئے نظم پڑھی، تقریب کے شرکا رو پڑے

برطانوی اداکار نے جذباتی انداز میں فلسطین کیلئے نظم پڑھی، تقریب کے شرکا رو پڑے

 Sep 18, 2025 08:04 PM |
متنازع شو پر عائشہ عمر کی وضاحت سامنے آگئی

متنازع شو پر عائشہ عمر کی وضاحت سامنے آگئی

Sep 18, 2025 04:07 PM |
یوزویندر سے طلاق کے بعد انڈسٹری کی ’سلمان خان‘ بننا چاہتی ہوں، دھناشری

یوزویندر سے طلاق کے بعد انڈسٹری کی ’سلمان خان‘ بننا چاہتی ہوں، دھناشری

 Sep 18, 2025 03:29 PM |

رائے

فلسطینیوں کی نسل کشی اور جبری بیدخلی

فلسطینیوں کی نسل کشی اور جبری بیدخلی

Sep 18, 2025 02:24 AM |
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے

لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے

 Sep 18, 2025 02:27 AM |
انسان بیج ہوتے ہیں

انسان بیج ہوتے ہیں

Sep 18, 2025 02:12 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان حرمین شریفین کا محافظ بن گیا، پاک سعودی دفاعی معاہدے کے اہم نکات

Express News

صوبائی حکومت نے معطل ڈاکٹر کو دوبارہ سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد کا ایم ایس تعینات کردیا

Express News

پاکستان اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان معاہدہ طے

Express News

ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کے دھماکوں میں ماں بیٹی سمیت 3 افراد جاں بحق

Express News

محکمہ موسمیات کی کراچی میں ہلکی بارش کی پیشگوئی

Express News

خیبرپختونخوا بار کونسل کا عدالتی بائیکاٹ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو