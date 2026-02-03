کراچی، ملزم کی ہلاکت پر ورثاء کا احتجاج، پولیس نے تشدد کے الزامات مسترد کر دیے

جاں بحق شخص کا پوسٹ مارٹم آج مجسٹریٹ کی نگرانی میں کیا جائے گا ، پولیس

اسٹاف رپورٹر February 03, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے سول اسپتال کے باہر شہریوں اور لواحقین نے ڈاکس تھانے کی پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور الزام عائد کیا کہ عبدالواسع نامی شخص پولیس کی مبینہ حراست میں تشدد کے باعث جاں بحق ہوا ہے۔

مظاہرین کے مطابق عبدالواسع کو چوری کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس تشدد کے باعث اس کی ہلاکت ہوئی، جس پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔

احتجاج کے بعد مظاہرین نے ماڑی پور روڈ پر بھی دھرنا دیا جس کے باعث آئی سی آئی سے ماڑی پور روڈ تک ٹریفک شدید متاثر رہی۔

بعد ازاں ایس ڈی پی او کیماڑی نے ورثا سے مذاکرات کیے جس کے بعد احتجاج ختم کرا دیا گیا۔

دوسری جانب پولیس نے حراست میں تشدد کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا ہے کہ عبدالواسع پولیس کی تحویل میں نہیں تھا بلکہ سول اسپتال میں دورانِ علاج جاں بحق ہوا۔

تفتیشی پولیس کے مطابق ملزم کو 30 جنوری کو ڈاکس تھانے میں 27 لاکھ روپے کی چوری کے مقدمے میں تکنیکی بنیادوں پر گرفتار کیا گیا تھا اور مدعی نے خود ملزم کی شناخت کی تھی۔

پولیس کے مطابق ملزم بیمار ہونے کے باعث شخصی ضمانت پر رہا کیا گیا تھا اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں تھا۔

تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملزم سے 4 لاکھ روپے نقدی بھی برآمد کی گئی تھی اور وہ ماضی میں بھی چوری کے متعدد مقدمات میں گرفتار ہو چکا تھا، جن میں تھانہ ماڑی پور، سپر مارکیٹ اور پریڈی کے پانچ مقدمات شامل ہیں۔

تفتیشی پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ملزم نشہ آور اشیاء آئس اور ہیروئن کا عادی تھا اور حراست میں لیتے وقت بھی اس نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا۔

طبیعت خراب ہونے پر ملزم کو سول اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دورانِ علاج جانبر نہ ہو سکا۔ پولیس کے مطابق ملزم پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا اور ہلاکت نشے کے استعمال کے باعث ہوئی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق شخص کا پوسٹ مارٹم آج مجسٹریٹ کی نگرانی میں کیا جائے گا تاکہ موت کی اصل وجہ سامنے آ سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عاصم اظہر کے کنسرٹ میں ماہرہ خان کا رقص؛ ویڈیو وائرل

عاصم اظہر کے کنسرٹ میں ماہرہ خان کا رقص؛ ویڈیو وائرل

Feb 02, 2026 11:58 PM |
گریمی ایوارڈ جیتتے ہی گلوکارہ بلی ایلش کا امریکی امیگریشن ادارے کے خلاف سخت بیان

گریمی ایوارڈ جیتتے ہی گلوکارہ بلی ایلش کا امریکی امیگریشن ادارے کے خلاف سخت بیان

 Feb 02, 2026 10:42 PM |
خوشیوں کی ڈبل ڈوز! بھارتی سپر اسٹار جڑواں بچوں کے باپ بن گئے

خوشیوں کی ڈبل ڈوز! بھارتی سپر اسٹار جڑواں بچوں کے باپ بن گئے

Feb 03, 2026 12:21 AM |

متعلقہ

Express News

کوٹری، مسافر وین ٹرالر سے ٹکرا گئی، بچی اور خاتون سمیت تین افراد جاں بحق

Express News

کراچی، کیماڑی میں پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والا ملزم دوران علاج دم توڑ گیا

Express News

کراچی، کورنگی میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو نوجوان جاں بحق

Express News

لاہور؛ بچیوں سے اسکوٹیاں چھیننے والے گینگ کے ملزمان گرفتار، ویڈیو بھی سامنے آگئی

Express News

کراچی؛ بھتہ مافیا گروپ کے 3کارندے مبینہ مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی میں دو پولیس مقابلے، 3 زخمیوں سمیت 4 ڈاکو گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو