بروقت انتظامات نہ ہوتے تو سیلاب سے بڑی تباہی ہوتی، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز

دو ہفتوں کے اندر سیلاب متاثرین کو چیک ملنا شروع ہو جائیں گے، مریم نواز کا اعلان

ویب ڈیسک September 19, 2025
سرگودھا:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کو تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا لیکن اگر بروقت انتظامات نہ ہوتے تو بڑی تباہی ہوتی۔

سرگودھا میں الیکٹرک بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ پاکستان کے 3 دریاؤں میں بیک وقت طغیانی آئی جس کے باعث سیکڑوں دیہات متاثر ہوئے لیکن ہم نے پیشگی اقدامات کر رکھے تھے۔

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دو ہفتوں کے اندر سیلاب متاثرین کو چیک ملنا شروع ہو جائیں گے۔

مریم نواز نے کہا کہ سیاسی و عسکری قیادت ملکی مفاد میں بہترین فیصلے کر رہی ہے لیکن جیل میں بیٹھے قیدی کو پتا نہیں کہ پاکستان ترقی کی منازل طے کر چکا، شہباز شریف کی انتھک محنت کو سلام پیش کرتی ہوں۔

انہوں نے کہا کہ ریاض میں پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر جشن منایا گیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ ہم پر حملہ تصور ہوگا، مکمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت اب پاک فوج کرے گی۔

وزیراعلیٰ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی، دشمن کبھی نہیں بھولے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی۔ سرگودھا شاہینوں کا شہر، معرکہ حق میں شاہینوں نے پاکستان کو تریخی فتح دلائی۔

قبل ازیں، وزیراعلیٰ پنجاب نے کلین گرین پنجاب پروگرام کے تحت سرگودھا میں گرین بس سروس کا افتتاح کیا۔

گرین بسیں سرگودھا شہر کے علاوہ ضلع کی 6 تحصیلوں کے مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ بسوں کی چارجنگ کے لیے جنرل بس اسٹینڈ پر چارجنگ پوائنٹس نصب کر دیے گئے۔   
