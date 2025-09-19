اسلام آباد:
اسلام آباد: مودی حکومت کی اقلیتوں کی زندگی اجیرن بنانے کی پالیسی جاری ہے، مودی حکومت نے سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق ہرسال سکھ یاتری اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کیلئے پاکستان آتے ہیں، پاکستانی حکومت اور عوام سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں کو پاکستان ہرسال خوش آمدید کہتا ہے مگر اس بار بھارت نے سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔
وزیرمملکت برائے وزارت مذہبی امور کھیل داس کوہستانی نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو ان کے مذہبی رسومات کی ادائیگی سے روکنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، پاکستانی حکومت اور عوام آج بھی سکھوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔
انہوں ںے کہا کہ بھارت کشیدہ حالات کے باوجود پاکستانی ٹیم کے ساتھ کرکٹ تو کھیل سکتا ہے، اپنے شہریوں کو مذہبی رسومات کیلئے پاکستان نہیں آنے دے رہا۔