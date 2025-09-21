ترکیے میں پتھر کے زمانے کے 138 قدیم اوزار دریافت

یہ دریافت انسانی ارتقائی سفر اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے حوالے سے اہم شواہد فراہم کرتی ہے

ویب ڈیسک September 21, 2025
facebook whatsup

حال ہی میں ایک تحقیقی مطالعہ میں ترکیے کے ساحلی علاقے ایوالک سے 138 پتھر کے قدیم اوزار دریافت کیے گئے ہیں۔

یہ اوزار پیلولیتھک (Paleolithic) دور سے ہیں یعنی انسانیت کے بہت پرانے ادوار سے تعلق رکھتے ہیں۔

خاص طور پر Levallois تکنیک کے اوزار شامل ہیں جو عام طور پر ماؤستیریئن ثقافت میں ملتے ہیں۔ اس ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ نینڈرتھلز اور ابتدائی انسان یہ تکنیک استعمال کرتے تھے۔

دریافت شدہ اوزاروں میں دستی کلہاڑی اور خنجر جیسے بڑی کاٹنے کے اوزار بھی شامل ہیں۔ یہ اوزار 10 مقامات سے ملے ہیں، تقریباً 200 کلومیٹر مربع کے رقبے پر۔

یہ دریافت بتاتی ہے کہ آیوولک کا ساحلی علاقہ ماضی میں انسانی نشستوں اور آبی سطح کم ہونے کی صورت میں ممکنہ زمینی راستوں کے ذریعے یورپ تک پہنچنے کے راستے کا حصہ تھا۔

یہ دریافت انسانی ارتقائی سفر اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے حوالے سے اہم شواہد فراہم کرتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

میکسیکو میں لاپتہ معروف کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد، تحقیقات جاری

میکسیکو میں لاپتہ معروف کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد، تحقیقات جاری

 Sep 23, 2025 03:44 PM |
کترینہ کیف اور وکی کوشل نے مداحوں کو خوشخبری سُنا دی

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے مداحوں کو خوشخبری سُنا دی

 Sep 23, 2025 02:58 PM |
کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے

 Sep 23, 2025 02:32 PM |

رائے

احسن اقبال کر سکتے ہیں

احسن اقبال کر سکتے ہیں

Sep 23, 2025 01:54 AM |
غزہ اور میڈ ان انڈیا

غزہ اور میڈ ان انڈیا

Sep 23, 2025 01:49 AM |
جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

Sep 23, 2025 01:51 AM |

متعلقہ

Express News

سپارکو آئندہ ماہ جدید ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ کرے گا

Express News

جیورجیا میں 18 لاکھ سال پرانا انسانی جبڑا دریافت

Express News

امریکا میں ہر سال جنگلاتی آگ کیوجہ سے کتنے اموات ہوتی ہیں؟ ہوشربا اعداد و شمار

Express News

رواں سال کا دوسرا سورج گرہن کل رات ہوگا

Express News

ترکیے میں پتھر کے زمانے کے 138 قدیم اوزار دریافت

Express News

آکسفورڈ یونیورسٹی نے طلبا کو چیٹ جی پی ٹی تک مفت رسائی دیدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو