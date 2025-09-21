ترکیے میں پتھر کے زمانے کے 138 قدیم اوزار دریافت

حال ہی میں ایک تحقیقی مطالعہ میں ترکیے کے ساحلی علاقے ایوالک سے 138 پتھر کے قدیم اوزار دریافت کیے گئے ہیں۔
یہ اوزار پیلولیتھک (Paleolithic) دور سے ہیں یعنی انسانیت کے بہت پرانے ادوار سے تعلق رکھتے ہیں۔
خاص طور پر Levallois تکنیک کے اوزار شامل ہیں جو عام طور پر ماؤستیریئن ثقافت میں ملتے ہیں۔ اس ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ نینڈرتھلز اور ابتدائی انسان یہ تکنیک استعمال کرتے تھے۔
دریافت شدہ اوزاروں میں دستی کلہاڑی اور خنجر جیسے بڑی کاٹنے کے اوزار بھی شامل ہیں۔ یہ اوزار 10 مقامات سے ملے ہیں، تقریباً 200 کلومیٹر مربع کے رقبے پر۔
یہ دریافت بتاتی ہے کہ آیوولک کا ساحلی علاقہ ماضی میں انسانی نشستوں اور آبی سطح کم ہونے کی صورت میں ممکنہ زمینی راستوں کے ذریعے یورپ تک پہنچنے کے راستے کا حصہ تھا۔
یہ دریافت انسانی ارتقائی سفر اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے حوالے سے اہم شواہد فراہم کرتی ہے۔