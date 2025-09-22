ورجینیا میں دنیا کے سب سے بڑے آڑو کا عالمی ریکارڈ قائم

جس خاص بیچ کا استعمال کیا گیا اس کا نام PF-27A ہے

ویب ڈیسک September 22, 2025
امریکی ریاست ورجینیا میں ایک شہری نے دنیا کا سب سے بڑا آڑو اُگا کر گنیز ورلڈ ریکارڈز کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔

یہ ریکارڈ چائلز پیچ آرچرڈ فارم کے مالک ہینری چائلز نے بنایا جو ورجینیا کے قصبے کروزیٹ کے رہائشی ہیں۔

آڑو اگانے کیلئے جس خاص بیچ کا استعمال کیا گیا اس کا نام PF-27A ہے۔ آڑو کا حتمی وزن 83. کلوگرام ہے۔

https://youtu.be/pnEIbG63FaU

یہ پیچ موسمِ بہار میں آنے والی برف کی وجہ سے کم پھول بنانے اور گرمی کے دوران موسم کی موزوں حالتوں کی بدولت خاصا بڑا ہوا یے یعنی کچھ عوامل نے اس کی نشوونما کو آسان بنایا۔

یہ ریکارڈ پچھلے ریکارڈ سے تھوڑا سا زیادہ بھاری ہے۔ پچھلا ریکارڈ تقریباً 1.80 پاؤنڈ کا تھا۔
