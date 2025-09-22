ورجینیا میں دنیا کے سب سے بڑے آڑو کا عالمی ریکارڈ قائم

امریکی ریاست ورجینیا میں ایک شہری نے دنیا کا سب سے بڑا آڑو اُگا کر گنیز ورلڈ ریکارڈز کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔
یہ ریکارڈ چائلز پیچ آرچرڈ فارم کے مالک ہینری چائلز نے بنایا جو ورجینیا کے قصبے کروزیٹ کے رہائشی ہیں۔
آڑو اگانے کیلئے جس خاص بیچ کا استعمال کیا گیا اس کا نام PF-27A ہے۔ آڑو کا حتمی وزن 83. کلوگرام ہے۔
یہ پیچ موسمِ بہار میں آنے والی برف کی وجہ سے کم پھول بنانے اور گرمی کے دوران موسم کی موزوں حالتوں کی بدولت خاصا بڑا ہوا یے یعنی کچھ عوامل نے اس کی نشوونما کو آسان بنایا۔
یہ ریکارڈ پچھلے ریکارڈ سے تھوڑا سا زیادہ بھاری ہے۔ پچھلا ریکارڈ تقریباً 1.80 پاؤنڈ کا تھا۔