خیبر پختونخوا میں روسی فاختہ کے شکار کی مشروط اجازت

چیف کنزرویٹر وائلڈ لائف نے شکار کے سیزن کے باضابطہ آغاز کا اعلان کر دیا

وقائع نگار September 21, 2025
پشاور:

چیف کنزرویٹر وائلڈ لائف خیبر پختونخوا نے صوبے بھر میں روسی فاختہ کے شکار کے سیزن کے باضابطہ آغاز کا اعلان کیا ہے، فیصلہ حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے مرتب کردہ مؤثر حکمتِ عملی کے تحت کیا گیا ہے۔

اس موقع پر محکمہ جنگلات و جنگلی حیات خیبر پختونخوا کے ترجمان لطیف الرحمٰن نے بتایا کہ یہ اجازت خیبر پختونخوا وائلڈ لائف اینڈ بائیو ڈائیورسٹی (تحفظ، بقا، نگہداشت و انتظام) ایکٹ 2015 کے مطابق دی گئی ہے۔

محکمہ کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق روسی فاختہ کا شکار 31 اکتوبر 2025 تک صرف جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز کیا جا سکے گا۔ اس شکار میں صرف وہ شکاری حصہ لے سکیں گے جو لائسنس یافتہ اسمال گیم شوٹنگ لائسنس رکھتے ہوں۔

وائلڈ لائف ڈیپارٹمنٹ نے واضح کیا ہے کہ فیلڈ اسٹاف پورے سیزن کے دوران پرندوں کی آبادی کی سخت نگرانی کرے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ غیر متعینہ ایام میں یا بغیر لائسنس شکار کرنے والے شکاریوں کو کسی رعایت کے بغیر سزا دی جائے گی۔

جاری کردہ رہنما اصولوں کے مطابق شکار کی فیس فی پرندہ 25 روپے مقرر کی گئی ہے، جب کہ بیگ لمٹ لائسنس میں واضح درج ہوگا۔ مقررہ حد سے زیادہ پرندے رکھنے کی صورت میں فی پرندہ 5ہزار روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا جبکہ شکار صرف طلوعِ آفتاب سے پہلے اور غروبِ آفتاب کے بعد سختی سے ممنوع ہوگا۔

چیف کنزرویٹر وائلڈ لائف نے اس فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا مقصد قدیم شکار کے رواج کو برقرار رکھتے ہوئے جنگلی حیات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ محکمہ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ صوبے کے ماحولیاتی توازن پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔

یہ حکمتِ عملی ذمہ دارانہ شکار کے فروغ اور خیبرپختونخوا میں روسی فاختہ کی آبادی کے دیرپا تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مرتب کی گئی ہے۔
